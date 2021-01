Si nous parlons des jeux indépendants les plus réussis depuis leur arrivée, l’un des noms que nous ne pouvons ignorer est Dead Cells. Ce travail est devenu l’un des jeux qui impose le plus de défis aux joueurs en raison de sa coupe roguelite et, bien sûr, de sa jouabilité unique. Par conséquent, si vous ne l’avez pas encore essayé, il est temps pour nous de vous faire progresser l’une des grandes nouveautés de Nintendo.

Récemment, la société nous a donné l’opportunité d’essayer des titres gratuitement grâce à la présence de Nintendo Switch Online. Et une fois de plus, répétez le processus, cette fois avec l’intention que les joueurs ouvrent de nouvelles portes sur la voie des indies à succès. Comment? Avec un essai gratuit de Dead Cells qui durera du 26 janvier au 1er février.

Le travail développé par Motion Twin est devenu l’un des grands succès commerciaux de l’entreprise. Après tout, il a une histoire unique capable de captiver tous ceux qui acceptent son défi. Par conséquent, en plus de votre essai gratuit, nous avons également la possibilité d’acheter le titre à un prix avantageux. De cette façon, nous pouvons continuer à profiter de la proposition à tout moment.

Bien sûr, si vous voulez toujours une plus grande opportunité d’en profiter, vous ne pouvez pas manquer l’occasion que Nintendo offre avec le Essai gratuit de 7 jours de Nintendo Switch Online. Grâce à cela, vous aurez non seulement accès à l’essai gratuit de Dead Cells, mais à une série de projets vraiment intéressants qui signifieront un avant et un après dans le gameplay.