Capcom n’apportera pas celui-là à Nintendo Switch, mais s’assurera que la suite suivra une autre ligne.

Après sa dernière exécution sur des plates-formes de bureau, la série Monster Hunter est maintenant encore plus populaire qu’elle ne l’était à l’ère 3DS, il y aura donc certainement des utilisateurs intéressés par des titres comme Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui n’ont pas essayé. l’original. Sera-t-il difficile de rattraper le jeu avant que cette suite n’arrive? D’une part, oui; et de l’autre, non.

S’entretenant avec Game Reactor, le producteur Ryozo Tsujimoto de Capcom explique qu’il n’est pas prévu d’apporter les histoires originales de MH sur la Nintendo Switch pour aider les nouveaux joueurs à se mettre à niveau; mais cela garantit également qu’en réalité, il ne sera pas non plus nécessaire de dépoussiérer l’ordinateur portable double écran, car il n’y aura pas de connexions pertinent avec celui-là en premier lieu.

“Si quelqu’un craint de devoir rattraper son retard sur l’histoire parce qu’elle est directement liée [con la anterior] ou ne pouvant pas comprendre et apprécier le nouveau jeu, je peux désactiver cette peur “commente le créateur”, car il y a un tout nouveau protagoniste et une nouvelle histoire […] Bien qu’il soit situé dans le même univers, le jeu est conçu de manière à ce que les joueurs puissent se lancer directement dans Monster Hunter Stories 2. “

Il n’est pas prévu d’apporter les premières histoires MH sur Nintendo Switch Pour rappel, MH Stories 2 sortira en magasin à l’été 2021, quelques mois après la sortie de Monster Hunter Rise. Il y aura des liens entre les deux, bien que ce soient en gros des jeux très différents: Rise est un élément de base du RPG d’action, tandis que Stories 2 est un RPG narratif au tour par tour.

