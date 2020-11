Nous savons que la nouvelle génération, composée de Xbox Series X | S et PS5, n’est pas qu’elle est venue avec un grand catalogue d’exclusivités sous son bras, mais au moins il y a des titres tiers qui sont publiés avec la console pour démontrer le potentiel dont elle dispose. devant les nouvelles consoles. Tous les titres que nous voyons de manière intergénérationnelle n’ont pas de changements significatifs, au-delà des améliorations au niveau des textures ou l’application d’effets tels que le lancer de rayons.

Par conséquent, il est difficile de deviner, au début de la génération, quels titres qui sortent à la fois pour le nouveau et pour le précédent sont à la hauteur, ou du moins, ils ont fait un effort particulier pour surprendre le joueur et montrer les différences. important. Il n’est pas surprenant que ce soit précisément NBA 2K21 qui, deux mois après son lancement dans la génération précédente, soit l’un des meilleurs exposants en matière de jeux tiers qui Ils profitent du nouveau matériel.

Nous n’allons pas découvrir quoi que ce soit de nouveau si nous disons que le cœur du jeu 2K est le même dans les deux générations, mais la vérité est que l’argument de la société selon lequel en fait la version pour la nouvelle génération de zéro a suffisamment d’incitations pour réellement , soyez une évasion parfaite des possibilités des nouvelles consoles à votre propre départ.

Peut-être que la première chose qui entre dans l’œil lors de l’entrée en jeu sur PS5 (la version que nous avons testée) est la section graphique. Non seulement le changement typique de texture haute résolution a été inclus ici, plutôt, les motifs brillent d’eux-mêmes. C’est le même jeu que la PS4 oui, mais ça se sent totalement différent, et c’est quelque chose de particulièrement significatif puisque nous parlons d’un simulateur de sport (avec certaines touches arcade), ce qui lui donne un réalisme particulier que nous n’avions vu nulle part. un autre titre sportif.

En laissant de côté les propres titres de Sony, tels que Spider-Man ou Demons Souls, qui sont un spectacle visuel non-stop, la vérité est que le travail de 2K avec son jeu de basket-ball est exceptionnel en termes d’adaptation de nombreux éléments clés de la nouvelle génération au jeu. Dire que les temps de chargement sont particulièrement courts, c’est déjà se répéter, car effectivement ils le sont, au point de les oublier et qu’en fin de compte, cela finit par être quelque chose de transparent.

La vérité est que certains problèmes tirent parti des options PS5 dans ce cas pour augmenter l’immersion du jeu. Les graphismes réalistes susmentionnés ne sont que le fer de lance, et tout le gameplay est accompagné d’améliorations dans l’audio du jeu qui tirent pleinement parti de ces nouvelles options PS5, en particulier en ce qui concerne le son ambiant du jeu pendant les matchs.

En outre, la version de NBA 2K21 pour la nouvelle génération a également inclus des changements dans le système de contrôle. Le jeu est maintenant capable d’utiliser les déclencheurs adaptatifs et la vibration spéciale du DualSense, un autre de ces aspects axé sur l’augmentation du réalisme du jeu. Le changement subtil des vibrations du contrôleur permet une anticipation plus rapide des changements physiques chez les joueurs (comme la fatigue) et le système de pression de détente rend le tir du ballon plus précis et surtout plus réaliste. Cependant, il faut s’y habituer, et la vérité est que le système de déclenchement avec différents niveaux change conceptuellement le gameplay.

Le jeu ajoute également de vraies options à l’affichage du jeu, comme le système de suivi de la caméra qui est un vrai délice visuel, et bien que ce ne soit pas le plus réussi de jouer à un jeu complet, il est l’un des meilleurs exemples visuels de ce que la PS5 peut démontrer, en permettant aux joueurs d’être vus de près et surtout, les changements dans leur section physique et anatomie, qui est, comme on dit, le plus grand exposant visuel d’un titre de simulation sportive.

L’introduction de ces éléments dans le gameplay, ainsi que les améliorations de l’éclairage et des graphismes réalistes du jeu, accompagnées des améliorations du son, font de NBA 2K21 l’un de ces titres que les utilisateurs de la nouvelle génération sont presque obligés de faire. essayez, au moins de savoir de première main ce que signifie le passage de la PS4 à la PS5, pas tant en termes graphiques, que c’est une évidence, mais en termes d’immersion et de réalisme.

Logiquement, il approuve également les problèmes de la version PS4. Les évolutions du gameplay comme l’objectif de lancer la balle sont toujours présentes dans cette version, et ce n’est toujours pas entièrement satisfaisant pour un gameplay fluide. Les changements apportés au contrôleur permettent de le rendre plus précis, mais c’est quand même un changement que la plupart des joueurs n’ont pas aimé au lancement et que sa présence dans la version nouvelle génération confirme qu’il est là pour rester.

Nous ne sommes peut-être pas complètement habitués au fait qu’en dehors des jeux exclusifs de chaque console, ce sont les titres sportifs annuels qui prennent le drapeau de la nouvelle génération, mais dans ce cas, il y a beaucoup d’excuses pour obtenir NBA 2K21 correctement: est l’un des titres qui a meilleure apparence et qui se sent mieux de la nouvelle génération, du moins pour le moment.

Achetez NBA 2K21 pour PS4 sur Amazon

Achetez NBA 2K21 pour PS5 sur Amazon

Achetez NBA 2K21 pour Xbox Series S | X sur Amazon

Quoi qu’il en soit, si vous êtes un joueur régulier de NBA 2K et que vous prévoyez de vous lancer dans la nouvelle génération, nous vous recommandons fortement d’essayer les changements qui ont été introduits dans la nouvelle version. Si c’est votre première fois avec le jeu et aussi dans la nouvelle génération, NBA 2K21 est l’exemple parfait qu’en termes d’amélioration d’une console à l’autre, les choses ont été très bien faites.

L’article NBA 2K21 est l’un de ces jeux auxquels vous devez jouer dans la nouvelle génération pour vous laisser la bouche ouverte a été publié dans Explica.co.