Quand je m’assois avec le nouveau match de basket de 2K chaque année, je prends normalement seulement le temps de revoir son mode MyCareer, car c’est la partie qui m’intéresse le plus. Mais cette année, je l’ai soufflé si vite que j’ai pu jouer le reste du jeu aussi, alors surprise, nous avons un examen de l’ensemble de NBA 2K21. Ce qui s’est avéré assez facile à faire, car si peu de choses ont changé depuis 2K20.

Je ne veux pas dire que dans une manière « hurh durh sports jeux sont juste des mises à jour de la liste », je veux dire dans le sens le plus littéral. Au cas où vous ne pourriez pas déjà le dire d’après les critiques médiocres de Madden 21 ou le fait que PES 2021 ne sort même pas en tant que version autonome, 2020 va être une très mauvaise année pour les jeux vidéo sportifs.

Il en sera toujours ainsi, car c’est la même histoire à chaque fois que nous passons à une nouvelle génération de consoles. Des développeurs comme 2K et EA Sports, qui essaient normalement de développer un jeu par an, ont soudainement dû en sortir deux, une version de dernière génération où tout l’argent est, et une édition de nouvelle génération où tous les titres sont.

Afin de faire sortir les deux jeux, les coins ont tendance à être coupés, les raccourcis pris et partout un modèle 3D ou un menu ou même un mode de jeu peut simplement être recyclé, au lieu d’être créé ou même raffiné, vous pariez que votre cul va être recyclé.

Ce serait le cas si 2020 se révélait normal. Et c’est loin d’être normal! Imaginez tout cela devant être pris en compte, ce n’est que maintenant que les développeurs doivent également travailler à domicile au milieu d’une pandémie mondiale. Donc, quand je passe cette revue à dire que NBA 2K21 est plein de contenu remanié, je le dis avec un cœur légèrement plus lourd que d’habitude, car le fait que de nouveaux jeux soient sortis du tout en 2020 est une bénédiction compte tenu du développement, de l’économie et de la logistique. tracas impliqués.

Mais aussi, il s’agit d’un jeu à prix complet avec le cœur battant d’une arnaque mobile gratuite, donc mes sympathies ne s’étendent que jusqu’à présent.

NBA 2K21 est l’expérience 2K contemporaine, vue à travers les yeux d’une base de fans épuisée, portée à sa conclusion logique. C’est un exercice de réflexion sur un jeu de sport, une expérience dans laquelle un éditeur voit à quel point il peut offrir peu de choses aux joueurs tout en maximisant leurs profits. Ce jeu est la plus simple des mises à niveau, dans certains cas une rétrogradation par rapport à ce qui est arrivé auparavant, et pourtant à chaque étape, vous êtes toujours obligé de dépenser de l’argent réel pour des bibelots et des mises à niveau, même dans les modes de jeu solo, bien que cela soit déjà complet -jeu de détail de prix.

Il est donc normal que les seules vraies mises à niveau disponibles dans 2K21 en dehors d’un monde de hub de quartier repensé se trouvent dans MyTeam, la version 2K de Ultimate Team d’EA, alias le mode de jeu où vous pouvez dépenser de l’argent réel sur des packs de cartes pouvant contenir de bons joueurs. , et le plus souvent … non. Il a une toute nouvelle couche de peinture, remplaçant le thème incroyablement grossier du casino, et son système de progression a été reconstruit, donc si c’est ce sur quoi vous passez votre temps – et beaucoup de gens le font, même quand ils savent ce qu’ils font. vous êtes peut-être plus optimiste sur 2K21 que moi, surtout quand nous en arrivons à la partie de la critique lorsque je parle de la façon dont cela joue réellement.

Capture d’écran: NBA 2K21

MyLeague et MyGM, cependant, sont presque inchangés. Cela craint particulièrement pour MyGM, que j’espérais tranquillement depuis des années allait devenir la prochaine meilleure chose à propos de la série 2K. La NBA, avec ses petites équipes, ses grandes personnalités et son drame constant serait le cadre idéal pour un mode de gestion théâtrale plus complet – apportant essentiellement les cinématiques de MyCareer dans les coulisses – et il est dommage que 2K continue de le négliger.

En parlant de négligence, tournons maintenant notre attention vers MyCareer. Auparavant, mode phare du jeu et argument de vente n ° 1, et depuis longtemps mon seul objectif ici à Kotaku (ce sera la septième année consécutive que je l’ai couvert), MyCareer était l’une des campagnes solo les plus innovantes de tous. jeux vidéos. Marier l’action de jeux de sport à des cinématiques dramatiques et à une progression de personnage de type RPG était comme un rêve devenu réalité pour de nombreux fans, et pendant un certain temps, chaque nouvelle année promettait d’être l’année où 2K a finalement résolu les problèmes de MyCareer et livré le sport solo parfait. expérience de jeu.

Seulement, ils n’y sont jamais vraiment parvenus. J’avais l’impression que plus le 2K était difficile, plus l’aide extérieure qu’ils apportaient était coûteuse, plus ils progressaient loin. Qu’il s’agisse de Spike Lee ou de la société de production de Lebron James dans les coulisses, il y aurait toujours quelque chose de mal à propos de MyCareer, des personnages de soutien de «Poochie» aux dialogues douloureux en passant par les scénarios clichés.

Et c’est avant même d’aborder le plus gros problème du mode, qui était l’intrusion progressive des microtransactions. En mode solo.

C’est tellement frustrant! Chaque année, ils réussissaient une chose, puis en foutaient une autre. Deux ans plus tard, cette partie serait géniale, mais quelque chose d’autre se briserait. 2K ne pourrait jamais tout lier comme EA Sports a réussi avec The Journey de la FIFA, qui a depuis surpassé MyCareer en tant que summum des scénarios sportifs en solo. Bien sûr, il y a eu des années où la plupart des choses se sont réunies – 2K17 était probablement le meilleur endroit – mais ensuite cela devait être suivi par 2K18, qui était un désastre complet.

Je dis tout cela pour conduire au fait que 2K21 parvient à apprendre très peu de tout cela, et termine l’un des chapitres les plus oubliables d’une saga de plus en plus oubliable. C’est juste un ensemble de thèmes et de rythmes déjà utilisés dans les entrées précédentes, et il est assailli par ces irritants étranges comme des personnages d’arrière-plan semblant être habillés par un générateur de garde-robe aléatoire, et les deux femmes principales du jeu se ressemblant incroyablement, au point où J’ai passé la majeure partie de l’histoire à me demander si c’était une tournure extrêmement mal indiquée qu’elles seraient sœurs.

C’est toi, Junior, à gauche. Sur la droite, votre père, Duke. Capture d’écran: NBA 2K21

Cette année, vous incarnez Junior, un enfant dont le père était une légende des cerceaux à l’université mais qui est décédé récemment. Vous êtes vous-même un bon joueur, une des meilleures recrues du lycée, qui passe MyCareer à vivre dans l’ombre de son père tout en étant clairement un meilleur joueur. En cours de route, vous rencontrerez un agent loufoque essayant d’obtenir un dernier score (Michael K. Williams), sortirez avec une petite amie d’université, jouerez aux côtés d’un ami et trouver un rival dans une équipe en compétition.

Il n’y a aucun drame. Zéro suspense. Vous le jouez, cela se termine, et la seule chose qui brise la monotonie est des moments bizarres où les décisions que vous prenez dans une option de dialogue en une fraction de seconde (comme les brouillons d’interviews et qui vous choisissez comme agent) peuvent avoir d’énormes ramifications pour le reste de votre carrière.

Il coche toutes les cases les plus élémentaires requises du mode, je suppose? Mais j’en ai juste assez. Pas l’idée en elle-même, je veux toujours vraiment des récits sportifs en solo, juste la façon dont cela continue d’être mis en œuvre ici. MyCareer est tellement tributaire des tropes de films sportifs et de la façon obsolète (et carrément punitive) de suivre vos performances en jeu qu’il sape rapidement la joie de simplement jouer au basket-ball.

NBA 2K21

DEVIS DE LA BOÎTE

« Ah merde, on y va encore »

TYPE DE JEU

Redistributeur de revenus basé sur le sport

AIMÉ

Le basket est bon, peut-être meilleur que jamais cette année.

N’AIME PAS

Dommage qu’il y ait tant de bousculade hors du terrain.

PLATEFORMES

PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, PC (version jouée)

DATE DE SORTIE

4 septembre 2020

JOUÉ

Terminé MyCareer, dérangé avec d’autres modes de jeu.

Tout cela est vraiment dommage, car comme d’habitude, le produit sur le court est peut-être la meilleure recréation d’un sport professionnel dans tous les jeux vidéo. Il y a eu des améliorations minimes, du moins en ce qui concerne les graphismes de 2K21, mais les modifications apportées au gameplay ont été bonnes. Un tout nouveau compteur de tir pour les joueurs expérimentés peut sembler plus difficile au départ, mais avec un peu de travail, il est en fait agréable, ferme et juste, et le mouvement avec le ballon, en particulier au périmètre, semble beaucoup plus libre et expressif que d’habitude.

La série 2K a toujours eu un si grand sentiment d’être sur le terrain. Chaque joueur a du poids, une place, et ils sont rares parmi les jeux de sport en ce sens qu’ils vous permettent d’explorer vraiment la matérialité du jeu – en vous appuyant sur les joueurs, en les dépassant vraiment – au lieu de simplement sa vitesse et sa tactique. Ce que je dis, c’est que lorsque vous jouez simplement au basket-ball, que vous ne vous concentrez que sur la gorge d’une autre équipe et que vous jouez du D, c’est le meilleur dont je puisse me souvenir.

Le problème avec 2K, cependant, et il est plus grand cette année que jamais, est que vous pouvez rarement être aussi clair dans votre perspective. En 2K21, comme nous l’avons vu ces dernières années, chaque moment de plaisir sur le court est miné par la raquette qui s’échappe.

NOTE IMPORTANTE: Cette revue couvre la version de NBA 2K21 actuellement disponible en magasin, développée pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu arrivera également sur PS5 et Xbox Series X plus tard dans l’année, et s’il y a des changements importants dans le jeu, j’essaierai d’écrire à leur sujet séparément.

