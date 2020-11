Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 16:26

L’un des plus gros problèmes, à la fois avec le PS5 comme avec lui Série X / S, est votre espace de stockage limité. Bien sûr, cela permet des temps de chargement extrêmement rapides, mais il ne faudra pas longtemps avant que votre espace soit déjà rempli de tant de jeux. Par exemple, si vous prévoyez de jouer NBA 2K21, J’espère que vous êtes prêt à libérer une grande partie de votre stockage.

Donc, NBA 2K21 fait 150 Go sur PS5… à partir de r / PS5

Via Reddit, un utilisateur a publié une image de la boîte de jeu dans laquelle on peut voir qu’elle nécessite, au moins, 150 Go de stockage gratuit. Bien sûr, il y a aussi la possibilité que l’installation finale ne soit pas si grande, mais même si elle devait occuper 100 Go, c’est encore beaucoup.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops c’est énorme aussi, occupant au moins 133 Go de stockage disponible. La mauvaise nouvelle est que, du moins pour le moment, en PS5 il ne sera pas possible d’installer une autre extension de mémoire, car Sony Il n’a pas encore révélé les marques et modèles compatibles.

La source: Reddit

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.