Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

NBA 2K21 veut être une expérience différente sur les consoles de nouvelle génération. Cela signifie qu’il doit aller au-delà des améliorations visuelles et des ajustements de gameplay. C’est pourquoi Visual Concepts a créé The City, une nouvelle expérience en ligne pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

The City est une expérience multijoueur qui représente une évolution de The Neighborhood, l’espace virtuel des plus récents versements de NBA 2K. C’est une carte beaucoup plus grande que celle que nous avons vue dans le multijoueur des expériences passées et là, la communauté virtuelle du basketball peut se rencontrer.

Comme vous pouvez l’imaginer, The City sera plus qu’une ville virtuelle avec des bâtiments et des gratte-ciel. Ce qui se passe, c’est qu’ici vous pouvez rejoindre l’un des 4 groupes, chacun avec sa zone et ses courts désignés. Ensuite, vous pouvez affronter des joueurs d’autres groupes pour essayer de dominer la ville.

Dans le cas où vous l’avez manqué: 2K répond à la controverse sur les publicités NBA 2K21; c’était un malentendu

Un point important est que chacun des groupes aura un maire qui les représentera. Le maire sera responsable du choix du design des terrains, des peintures murales, des uniformes et de la musique qui représentent votre équipe. Les premiers maires seront des membres éminents de la communauté NBA 2K.

Vous pouvez en savoir plus sur The City dans la bande-annonce suivante:

NBA 2K21 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que sa version pour Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5 arrivera ce mois-ci. Vous pouvez en savoir plus sur cette expérience de basketball en cliquant ici.