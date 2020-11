NBA 2K21 sera un jeu beaucoup plus complet sur PS5 et Xbox Series X, et le saut est représenté par sa section en ligne.

La version nouvelle génération de NBA 2K21 aura de nombreux changements par rapport aux systèmes actuels. Par conséquent, de 2K Ils présentent depuis plusieurs semaines du nouveau contenu qui ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X, démontrant, comme l’a déclaré le développeur, qu’il s’agit d’un jeu créé à partir de zéro, où l’actualité va bien au-delà d’un saut technique impuissant dans la partie visuelle.

La ville de NBA 2K21 sera une version évoluée d’El BarrioPour entériner le saut générationnel, NBA 2K21 vient de présenter La ville. Fondamentalement, c’est un version évoluée d’El Barrio, qui à cette occasion mettra une ville entière à disposition des joueurs pour optimiser et améliorer l’expérience multijoueur. Ce sera une scène beaucoup plus ouverte et sera composée de quatre quartiers différents, et chacun des quartiers aura son propre style et design sur les terrains de basket, ainsi qu’une setlist musicale spéciale. Tout cela sera choisi par un maire, que les joueurs choisiront. En choisissant notre favori, nous devrons nous battre pour lui et faire grandir notre joueur.

Le cœur de la ville sera le nouveau Centre d’événements. Il y aura lieu tous les événements spéciaux, à la fois nouveaux et récurrents, pour nous permettre de plonger dans ce genre de MMO de plus en plus ouvert. Des concours spéciaux d’adhésion auront également lieu ici. A travers la ville il y aura distribué divers tribunaux, et d’autres joueurs pourront nous proposer de jouer et de lancer quelques tirs au panier, en pouvant jouer des matchs 1v1, 2v2 ou 3v3, ainsi que d’autres mini-jeux comme le mythique HORSE. On peut se déplacer dans la ville en skateboard pour se déplacer plus rapidement.

NBA 2K21 promet d’être un bond en avant évolutif se référant aux jeux de sport dans sa version nouvelle génération, qui sera disponible avec le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X. Vous pouvez jeter un œil à notre analyse de la version des systèmes actuels.

En savoir plus: NBA 2K21, 2K Sports, PS5 et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');