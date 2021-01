Nous mettons à jour notre liste de PC de jeu avec des designs dans de nombreux cas surprenants.

Il n’y a pas de plateforme qui offre plus d’options à ses utilisateurs que le PC. Les temps changent, et de nos jours, il n’est pas étrange de voir comment les fans personnalisent les configurations matérielles avec le maximum de détails, en élargissant et en renouvelant différents composants afin d’obtenir les meilleurs résultats en matière de jeux vidéo.

Mais la personnalisation ne s’arrête pas là; la conception de l’extérieur des tours est devenue une véritable tendance chez les utilisateurs les plus enthousiastes. C’est un loisir qui ne convient pas à tous les budgets, qui en plus d’investissements importants demande de la patience et, surtout, beaucoup d’imagination. Nous vous invitons à profiter de designs vraiment incroyables, avec quelques propositions dédiées à des jeux comme Sekiro: Shadows Die Twice, DOOM ou Resident Evil.

Ombre du loup Sekiro: Shadows Die Twice était l’un des titres les plus acclamés de 2019, l’année où il a remporté le GOTY. FutureXP s’est associé à NVIDIA, Intel et Corsair pour façonner cette tour spectaculaire. Eh bien, il vaut peut-être mieux l’appeler tori. Son aspect est si attrayant qu’il pourrait servir d’élément décoratif. En fait, le seul composant visible est sa puissante GeForce RTX 2060.

Qu’y aura-t-il à l’intérieur? Nous ne savons pas quels composants sont cachés à l’intérieur, mais nous sommes sûrs que vous aimeriez tous l’ouvrir. Un autre exemple de jusqu’où les utilisateurs les plus enthousiastes peuvent aller. C’est un coffre qui aurait parfaitement pu être retrouvé par le Héros du Temps lors de ses voyages à travers Hyrule. Vous devez y avoir investi une bonne poignée de roupies.

Fabriqué en Colombie BioShock Infinite est l’un de ces titres qui laisse une marque indélébile sur les joueurs qui se retrouvent pris dans les nuages ​​de Columbia et sa proposition de science-fiction dystopique. Nous ne savons pas très bien comment identifier l’emplacement de chaque composant, mais le design de ce PC est tout simplement impressionnant. Et avec un moniteur et un clavier assortis, faites attention.

Ne pleure pas BB Death Stranding, la dernière proposition de Hideo Kojima a fait ses débuts sur PC il y a quelques mois. Et cela montre que cet utilisateur était ravi du titre. La combinaison de verre et de lumières jaunes est parfaite pour montrer BB comme s’il s’agissait de la capsule Sam Porter Bridges. Bien sûr, nous sommes heureux – et le pc aussi – que l’utilisateur n’ait pas mis de liquide dans la boîte.

Risque biologique Vous ne pouviez pas manquer un design dédié à Resident Evil, la populaire franchise Capcom. Des balles, des taches de sang et des réservoirs de refroidissement qui vous invitent à jouer avec ses fluides comme s’il s’agissait d’un puzzle. Son propriétaire utilisera-t-il un clavier ou une machine à écrire pour profiter du prochain Resident Evil 8: Village?

Il vous reste du Redstone? Minecraft et PC doivent aller de pair. Et c’est qu’un phénomène authentique qui a commencé à forger sa légende dans les ordinateurs ne pouvait pas être laissé sans un design à la hauteur. Vous pouvez essayer de couper ce minerai de Redstone, mais nous vous prévenons que vous ne trouverez aucune ressource à l’intérieur. Eh bien, peut-être certains composants. Si vous en voulez un comme lui, vous pouvez commencer avec sa box Corsair Obsidian 250D.

Pour tuer les démons, il a été dit DOOM est une franchise étroitement liée au PC Gaming en raison de ses origines. En 2020, DOOM Eternal est arrivé, la dernière aventure d’une saga avec près de trente ans de retard. Pouvez-vous penser à une meilleure façon d’en profiter? Mention spéciale au crâne sur la boîte et au logo du jeu sur la surface de la terre incandescente.

Quand tu n’as plus de balles La tronçonneuse est une arme très populaire dans Doom. Pas autant que le légendaire BFG 9000, mais presque. Nous ne savons pas si cela fonctionnerait pour abattre des arbres – ou pour démembrer les démons -, mais cela fonctionne certainement pour jouer le prochain Doom. Et est-ce que le roi des tireurs à la première personne ne pourrait pas être sans ordinateur personnalisé.

La dernière mode dans le Wasteland Rassurez-vous, ses dommages ne sont pas le résultat du chauffage de ses composants, mais du design. Et est-ce qu’une tour immaculée et brillante ne se marierait pas bien avec le monde de Fallout 3. Avez-vous essayé de pirater le système en trouvant des mots-clés sur votre écran? Son matériel est obsolète, mais au moins il est capable de déplacer le jeu en 1080p.

C’est comme ça qu’ils l’ont fait à Pandora Borderlands est une franchise qui compte des millions d’adeptes. Et parmi eux, on voit qu’il y a un passionné de jeux sur PC. Cette tour est magnifique grâce au détail avec lequel cet utilisateur a conçu l’apparence extérieure, imitant son style graphique caractéristique Cel-Shading. Nous supposons qu’à l’intérieur il y a plusieurs composants de qualité, mais la caméra sera-t-elle là?

Meilleur concert à Silverhand Il fallait déjà montrer aux utilisateurs un PC avec des motifs du récent Cyberpunk 2077. Dans ce cas, le plus intéressant se trouve à l’intérieur de la boîte: c’est Johnny Silverhand! L’un des personnages les plus pertinents du nouveau CD Projekt RED RPG. Plus précisément, il s’agit d’un chiffre d’une taille considérable, et la vérité est que le résultat est très, très bon.

BONUS: Montez la radio pour moi La Ford Mustang est avec nous depuis plus de cinquante ans. C’est une voiture légendaire qui a une véritable légion de fans. Et ici, nous en avons un qui aime aussi les ordinateurs. Bien que cela ressemble à une radio officielle, c’est un PC personnalisé à l’extrême. Une vraie beauté qui n’a sûrement pas été facile à concevoir.

BONUS: les classiques ne meurent jamais Il y a des voitures qui ne se démodent jamais. Et la Volkswagen Golf Mk1 GTI en fait partie. On voit que cet utilisateur a voulu lui rendre hommage et quelle meilleure façon de le faire qu’en personnalisant son PC. Ne manquez pas les détails tels que les ventilateurs comme les phares et le conteneur de refroidissement, qui pourrait parfaitement contenir le liquide antigel.

BONUS: La guerre des clones Le truc de Sander van der Velden est fou. Vous êtes libre de le croire ou non, mais c’est un PC. Eh bien, un PC dans un Star Destroyer de classe Venator (Star Wars). Elle était l’une des grandes stars du CES 2016 et concevoir une telle merveille n’a pas été facile pour der Velden et son équipe, qui avaient besoin de beaucoup de patience pour recréer en détail cet incomparable croiseur d’attaque.

