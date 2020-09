Si vous êtes basé aux États-Unis, vous êtes probablement prêt à profiter du week-end de la fête du Travail dès maintenant. Quelle meilleure façon de célébrer cette fête fédérale que de faire une bonne affaire sur le jeu Switch?

Best Buy vous soutient avec sa promotion de la fête du Travail où vous pouvez choisir parmi cinq grands jeux Nintendo Switch et obtenir 20 $ de réduction sur le prix habituel de 59,99 $. On ne peut pas dire beaucoup plus juste que ça!

Voici ce qu’ils ont à offrir dans la promotion:

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

