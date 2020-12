La localisation espagnole du jeu utilise des noms de chansons reconnaissables dans la scène espagnole pour nommer les missions.

Cyberpunk 2077 est au centre de controverses ces dernières semaines dans le monde des jeux vidéo. Ils parlent de leurs problèmes de performances sur la console, de la confusion avec leur politique de retour ou même de l’excès de godes qui sont en Ville de nuit. Mais le jeu CD Projekt RED a une touche musicale que vous avez peut-être négligée.

L’emplacement de Cyberpunk 2077 rend hommage à la scène musicale espagnoleLors du développement du jeu, vous aurez vérifié que Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves, fait partie du groupe musical Samouraï, donc la musique est importante. Avec cette prémisse, le studio polonais a nommé la plupart des missions principales avec des titres de chansons anglais interprétés par des icônes telles que Johnny Cash, Joy Division, Metallica ou The Offspring parmi tant d’autres, comme nous l’avons vu nos collègues de VidaExtra.

Dans la version espagnole du jeu, incarnant la superbe adaptation du jeu, les titres des chansons des années 80 et 90 ont également été adaptés pour nommer les missions de Cyberpunk 2077. Ils ne pourront pas nous en empêcher. Celtes courtsJe danserai sur ta tombe Total sinistre o Rends-moi ma fille de Hommes G sont quelques-uns des noms des phases que nous devons surmonter dans l’aventure. Comme eux, il y a une vingtaine d’exemples comme vous pouvez le voir ci-dessous.

MissionsVersion en anglaisversion espagnoleOnzeJouer pour le temps (George Michael) Je danserai sur ta tombe (Total Sinister)12Amour automatique (Dee D.Jackson) Dans la chaleur de l’amour dans un bar (Cabinet Caligari)13L’espace entre les deux (Dave Matthews Band) Give Me Back My Girl (Hombres G)14Disasterpiece (Slipknot) Carne pa ‘la Picadora (La Polla Records)quinzeDouble vie (Les voitures) Raconte-moi une histoire (Celtas Cortos)17Je marche la ligne (Johnny Cash)[/b]Terreur dans le supermarché (Alaska et les Pegamoids)17-bNever Fade Away (Samurai) Never Fade Away (Samurai)18Transmission (Joy Division) entre deux terres (Heroes of Silence)19Ville fantôme (les spéciaux) Ici, il n’y a pas de plage (les refrescos)vingt et unLa vie en temps de guerre (têtes parlantes) J’ai un passager (paralysie permanente)22Dans la rue (les Stooges) Comment nous avons changé (présumé impliqué)2. 3Gimme Danger (Iggy Pop & The Stooges) Ils ne pourront pas nous arrêter (Celtas Cortos)24Play It Safe (Iggy Pop) Rythme de la nuit (The Sacados)25Search And Destroy (Iggy Pop & The Stooges) La mort vous rendra visite (Howitzer)26Nocturne OP55N1 (Frédéric François Chopin) Nocturne OP55N1 (Frédéric François Chopin)27Last Caress (Metallica) New Times, Wild Times (Illégal)28Totalimmortal (The Offspring) Insurrection (Last in Line)29Pour qui sonne la cloche (Metallica) Mi Rock Perdido (Los Rodríguez)30Knockin ‘On Heaven’s Door (Bob Dylan) Quand nous étions les meilleurs (Loquillo)31Nous devons vivre ensemble (Curtis Knight) Retour (Estrella Morente)32Forward to Death (Dead Kennedys) L’obusier va exploser33Belly of the Beast (Anthrax) Sean Welcome (Barricade)

Si vous ne connaissez pas ces thèmes qui font partie de la culture musicale espagnole, nos confrères de MGG Espagne ont créé une playlist avec les chansons qui donnent leur nom aux missions de Cyberpunk 2077. On se souvient aussi que l’un des derniers débats qui ont été générés par le gibier sont les amendes qui sont données à ceux qui mangent de la pizza à l’ananas.

