Un utilisateur convertit Night City au style visuel de la saga Borderlands et vous donne envie de terminer le jeu comme ça.

Il y a quelques années, le jeux vidéo avec graphismes cel-shading; ce style artistique avec lequel les personnages et les décors semblent sortir d’un monde de dessins animés. Borderlands a été l’une des sagas qui a le plus et le mieux traité de ce concept, dans un secteur qui tente d’évoluer vers le photoréalisme. Mais pouvez-vous imaginer que Cyberpunk 2077 serait sorti à cette époque de splendeur? Maintenant, il n’est pas nécessaire de le rêver et c’est possible avec un mod.

Cyberpunk 2007 rencontre Borderlands dans ce mod gratuitL’utilisateur Borderlanfy2077 qui est sur le point de transformer Night City en Pandora. Il transforme l’aventure créée par CD Projekt RED en un style visuel qui ne se sent pas mal du tout, et qui semble même améliorer certains éclairages spécifiques, dans les endroits où les néons de la ville futuriste brillent le plus.

Vous pouvez voir le résultat dans la vidéo que nous vous laissons sur ces lignes. Et, si vous souhaitez l’essayer de première main, il vous suffit d’accéder au portail NexusMods pour télécharger ce module complémentaire, qui n’est compatible qu’avec le Version PC de Cyberpunk 2077.

Le jeu a fait les gros titres ces dernières heures pour un vidéo de studio polonais responsable du jeu, dans lequel ils s’excusent pour les problèmes qu’ils ont rencontrés au lancement; et où ils détaillent également les futurs plans de Cyberpunk 2077. De plus, les utilisateurs qui ont demandé le remboursement d’erreurs techniques dans le jeu ont déjà commencé à recevoir de l’argent sur leurs comptes.

