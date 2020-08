Studios Fictiorama, un studio madrilène composé de trois personnes seulement, a été chargé de créer un titre lié à une partie de la culture espagnole comme Ne nourrissez pas les singes. Nous parlons de cette relation, car c’est une vision modernisée de quelque chose d’aussi patrimonial que les commérages et l’ingérence. La possibilité d’espionner ce que font les autres dans leur vie privée, puis d’utiliser les informations que nous collectons en notre faveur ou dans celle de l’espionné si nous pouvons sympathiser avec eux. Ce qui est pour beaucoup un simulateur de voyeurisme -stalker-, mais qui, pour beaucoup d’autres, nous rappelle davantage La Vieja’l Visillo, le personnage mythique créé par l’humoriste José Mota pour son émission de télévision.

Bienvenue au Primate Watching Club

L’histoire commence par l’inclusion de notre personnage dans le Club d’observation des primates, une organisation dédiée à l’espionnage à travers différentes caméras de surveillance situées à différents endroits. Maisons, champs de blé, ascenseurs ou musées sont quelques-uns des endroits auxquels nous avons accès et qui sont connus dans le jeu comme cages. Pour faire partie du club, il faut suivre une série de règles, bien que les plus importantes, qui donnent au jeu son titre, –Ne nourrissez pas les singes –, c’est ne nourrissez pas les singes. En d’autres termes, n’interagit d’aucune façon avec les habitants de la cage. Quelque chose qui à un certain moment peut être inévitable, soit en raison de ses propres principes, soit parce que les informations que nous avons entre nos mains peuvent considérablement aider notre économie. L’interaction ou pas, ainsi que la situation économique, sont étroitement liées à notre permanence au club, qui détermine la fin de notre histoire, une de plus parmi celles que nous verrons à travers les caméras. C’est là que réside le vrai charme du jeu, en ce que le récit principal passe au second plan, parce qu’il est composé de tant d’histoires parallèles si intéressantes qu’ils finissent par en importer davantage.

Maintenant, quand il s’agit de commenter le gameplay du titre, nous avons de nombreux aspects à commenter, bien que tous utilisent un contrôle simple et efficace. Ne pas nourrir les singes est toujours un titre de gestion, dans lequel nous travaillons avec des ressources telles que l’argent, le temps, la nourriture et le sommeil, les deux premiers étant les plus importants. Bien sûr, nous résolvons toutes les questions qui se posent dans seulement deux plans, notre ordinateur et L’entrée de la maison. Dans le premier d’entre eux, nous avons accès au cœur du jeu, au programme à travers lequel nous pouvons voir les cages, mais aussi à une autre série d’applications, qui nous aident beaucoup dans notre tâche, comme un moteur de recherche sur Internet, l’accès au courrier électronique et un portail d’achat en ligne. De son côté, à l’entrée nous avons accès à un réfrigérateur, à la porte, où nous recevons les colis que nous achetons, et à notre lit, où nous récupérons notre sommeil mètre.

Comme nous l’avons déjà dit, rester dans le Club obéit à plusieurs règles que nous devons strictement respecter, en plus de ne nourrissez pas les singesUne autre règle nous oblige à passer une évaluation tous les quelques jours. La principale condition pour cela est d’augmenter le nombre de caméras à notre disposition, ce que nous obtenons en échange de notre argent. L’argent dont nous avons également besoin pour payer la propriétaire périodiquement, nous devons donc trouver un travail supplémentaire qui nous prendra du temps. Le temps que nous perdons à être attentif à nos cages et cela peut faire que, à ce moment-là, nous perdions certains détails essentiels qui nous aident à avancer dans l’histoire. Si vous comptez la complication liée au fait d’avoir plusieurs cages dans lesquelles les choses se passent en même temps, car, bien que nous puissions en avoir deux actives, cela peut parfois ne pas suffire. En outre, il ne faut pas perdre de vue la faim et les barres de sommeil, puisque, si l’un d’entre eux est complètement vide, ou que nous n’augmentons pas suffisamment le nombre de cages ou que nous arrêtons de payer la logeuse, le jeu sera terminé, nous faisant recommencer ou charger un point de sauvegarde nous faisant perdre la progression.

Donc, si vous pensez ne pas nourrir les singes déborde en termes de gestion des ressources, vous avez raison, mais pas tellement quand nous apprenons à y faire face. Et c’est cela, mon intention de l’exprimer, comme je l’ai fait dans le paragraphe précédent, est de refléter à quoi ressemblent les premiers jeux auxquels nous jouons, jusqu’à ce que nous prenions le contrôle. Principalement parce que, bien que les caméras que nous trouvons puissent être différentes, le jeu en a un nombre limité, donc quand nous en voyons une que nous avons déjà résolue, nous pouvons aller droit au but, en perdant moins de temps et en gagnant de l’argent plus rapidement. Même si, Nous pouvons également choisir de prendre d’autres décisions qui provoquent une autre fin à l’histoire, avec d’autres conséquences sur notre progression. De plus, nous connaissons peu à peu les limites de notre caractère et comment gérer la nourriture et le sommeil pour qu’ils ne deviennent pas un problème. Malgré cela, si nous ne pouvons pas nous adapter, nous pouvons choisir un autre mode de difficulté, plus facile dans cet aspect, qui nous permet de profiter de l’histoire du titre sans trop nous compliquer.

Commande tactile, un facteur différentiel avec les autres versions

Comme je l’ai mentionné dans mon analyse précédente, de Château de Darkestville, le gameplay, pointer et cliquer, partagé par les deux, fait que sa meilleure version est celle de Commutateur Nintendo, utiliser ses commandes tactiles en mode portable. Bien que nous puissions utiliser certains boutons pour exécuter certaines fonctions plus rapidement, les deux possibilités différencient la version de l’hybride Nintendo de toute autre. Et nous parlons de pointer-cliquer, car nous faisons tout comme ça, à la fois la collecte d’indices, ainsi que l’obtention de déductions à partir de ceux-ci ou de toute autre tâche que nous pouvons exécuter.

D’un point de vue technique, Don’t Feed The Monkeys est un jeu remarquable. Graphiquement, il utilise une simple section artistique pixel-art, mais qui remplit parfaitement sa mission; celui de ne pas nous permettre de perdre des détails importants sur les cages. Bien que la section sonore soit plus simple, elle nous aide également beaucoup dans notre travail. Le son des notifications sur notre PC, ou la sonnette nous aide à réagir le plus rapidement possible et à ne pas perdre de temps, car nous n’avons pas grand-chose.

Ne nourrissez pas les singes – Un ensemble d’histoires qui serre, mais ne se noie pas

Ne nourrissez pas les singes est un titre innovant dans presque tous les sens, une proposition différente qui fonctionne parfaitement. Une histoire, qui est un ensemble de ceux-ci, qui vous tient accroché à l’écran, voulant en savoir de plus en plus à chaque pas que nous faisons. Il est difficile de fixer une durée précise, car cela dépend de la façon de jouer et des cages qui jouent dans chaque jeu, mais je la placerais entre un minimum de 7 heures, si on en vient au but, mais cela peut aller jusqu’à 10 heures de plus si on veut découvrir tous les tenants et aboutissants cachés. Son prix, 12,99 €, peut être considéré comme un cadeau, même si je ne recommanderais pas le jeu à tout le monde. Si la proposition ou le mix aventure graphique avec gestion des ressources retient votre attention, n’hésitez pas à vous lancer dedans, même si, au cas où, il existe une démo disponible dans l’eShop pour clarifier les questions des plus douteuses.

Nous avons analysé Do Not Feed The Monkeys grâce à un code numérique fourni par Fictiorama Studios. Version analysée: 1.0.103

Interférer ou pas, telle est la question

Ne nourrissez pas les singes est une proposition différente. Une conjonction d’histoires qui, selon notre façon d’agir, finit par décider de la leur. L’un des meilleurs titres indépendants sortis cette année sur Switch.

AVANTAGES

La mise en œuvre du contrôle tactile, que tous les jeux n’incluent généralement pas

Toutes les petites histoires que nous voyons à travers les caméras sont très intéressantes

L’originalité de la proposition

LES INCONVÉNIENTS

Gestion des ressources, qui peut être accablante au début

