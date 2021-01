Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 18:43

Si vous vous attendiez à pouvoir jouer Chemin de l’exil 2 cette année, alors nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Chris Wilson, Directeur de Jeux de grinding Gear, a déclaré qu’en raison des multiples complications causées par la pandémie, il est probable que ce nouveau projet n’arrivera pas avant 2022.

En entretien pour Joueur PC, Wilson a expliqué que le développement du jeu n’a pas progressé aussi vite qu’ils le souhaiteraient. Voici un extrait de sa déclaration:

«Nous avons eu du mal à embaucher des personnes internationales parce que la frontière néo-zélandaise est fermée, ce qui a un peu ralenti la croissance de notre équipe.

Le processus de développement n’a pas progressé aussi vite que nous l’aurions souhaité non plus, notre objectif est donc de travailler aussi dur que possible en 2021 et de voir jusqu’où nous pouvons aller de l’avant. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons, et cela nous donnera une meilleure idée d’une éventuelle date de sortie, qui sera sûrement davantage orientée vers la fin de l’année. “