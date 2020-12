Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année qui se terminera bientôt n’a pas été très favorable pour les titres qui étaient en développement et qui feraient leurs débuts avant 2021, car en raison de la pandémie, nombre de ces projets ont dû être retardés. Cela s’est produit avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, qui a également été affecté par une série de changements structurels dans le studio en charge du développement. Eh bien, ces effets négatifs ont été très forts, car apparemment le jeu ne sera pas prêt dans les premiers mois de l’année suivante.

À l’origine, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ferait ses débuts en 2020, mais il y a quelques mois, le distributeur Paradox Interactive et le développeur Hardsuit Labs ont officiellement annoncé que la première serait retardée jusqu’en 2021.

Si vous espériez pouvoir jouer le titre dans les premiers mois de la nouvelle année, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, comme le PDG de Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, a révélé dans un récent article sur le site Placera que les chances que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a fait ses débuts avant juillet 2021 sont faibles: “Je ne pense pas que cela arrivera dans la première moitié de l’année, mais nous verrons”, étaient les mots de Ljungerud.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a déjà été confirmé pour avoir une édition collector.

Divers problèmes ont affecté le développement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Selon Ljungerud, le retard du nouveau jeu de Hardsuit Labs et Paradox Interactive était le résultat de plusieurs facteurs qui ont influencé le développement, précisément les effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19), des changements dans la structure organisationnelle de l’entreprise et travailler sur l’adaptation du titre pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S.

«Afin de développer pour la prochaine génération, vous avez besoin de kits de développement de fabricants. Et je suis presque sûr que Sony et Microsoft ont été touchés par la pandémie parce qu’ils n’avaient pas autant de kits de développement », a déclaré Ljungerud.

Nous vous rappelons qu’avant l’annonce du retard du jeu, il a été révélé que Paradox Interactive s’est distancé de l’écrivain Chris Avellone, après avoir été impliqué dans une polémique, bien que cela n’ait pas affecté le développement du jeu.

Des mois plus tard, nous apprenons que le développeur Hardsuit Labs a perdu 2 grands créatifs Ka’ai Cluney et Brian Mitsoda, ce dernier mentionnant même qu’il ne savait pas pourquoi il avait été renvoyé. Des semaines plus tard, il a également été révélé que le développeur Cara Ellison avait quitté le studio.

Que penses-tu de cela? Quand pensez-vous que le titre est prêt? Dites le nous dans les commentaires.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’a pas encore de date de sortie ni de fenêtre, mais devrait faire ses débuts dans la seconde moitié de 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

