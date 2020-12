Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 a connu un lancement fort grâce à plusieurs exclusivités qui l’ont accompagnée le jour de son ouverture. Comme lors d’occasions précédentes, le début d’une génération de consoles est susceptible de présenter plusieurs erreurs liées à la console ou à ses jeux. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a été l’un de ceux qui ont présenté des problèmes, tels que des plantages, mais si vous pensez qu’ils pourraient affecter la console, ne vous inquiétez pas, le développeur a déclaré que ce n’était pas le cas.

Comme nous l’avons mentionné dans certaines notes précédentes, certains titres de cette génération qui viennent de démarrer présentent des problèmes de performances sur les nouvelles consoles Sony et Microsoft. Certains qui ont le plus attiré l’attention sont ceux de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, parmi lesquels plusieurs modifient non seulement le jeu, mais peuvent également provoquer des plantages.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a reçu un patch qui améliore la stabilité du jeu.

Marvel’s Spider-Man: les crashs de Miles Morales ne présentent aucun risque pour PlayStation 5

Lorsqu’une console est libérée, le moins qu’un joueur souhaite, c’est qu’elle cesse de fonctionner et il est naturel de penser que des problèmes comme ces plantages pourraient endommager la console et altérer définitivement son fonctionnement. Cependant, Insomniac Games, le développeur du jeu a précisé que ces problèmes n’affectent pas directement la console.

Sur Twitter, un utilisateur après avoir rencontré l’erreur 108255-1 a exprimé sa crainte que sa console ne soit bloquée et a interrogé Insomniac sur la raison pour laquelle il n’a pas corrigé cette incohérence.

Compte tenu de l’inquiétude de l’utilisateur, Insomniac Games lui a assuré que le développeur et Sony travaillent pour résoudre les erreurs de plantage, en plus de cela “il n’y a aucun risque pour votre console si le jeu plante”. Cela dit, il n’y aurait aucun moyen pour une console de devenir obsolète en raison d’un crash ou de subir des séquelles à cause de cela.

Salut, désolé de vous entendre frapper un accident. Sony et nous-mêmes continuons à travailler pour résoudre les bogues de crash. Cela dit, il n’y a aucun risque pour votre console si le jeu plante. – Insomniac Games (@insomniacgames) 1 décembre 2020

Que penses-tu de cela? Avez-vous eu des problèmes de plantages? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nous vous informons qu’Insomniac Games a confirmé que le poids du jeu est bien moindre sur PlayStation 5 grâce à la puissance de son SSD et de sa technologie de compression. D’autre part, nous vous disons qu’ils vont lancer une superbe figurine d’action Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant en visitant son dossier ou en consultant notre critique écrite.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source