L’acteur a averti que la maladie est réelle et désagréable.

Bien qu’ils aient déjà commencé à appliquer le vaccin contre le coronavirus dans plusieurs pays, le risque de contracter la maladie est toujours très présent et ses conséquences peuvent encore être graves, un exemple en a été le cas de Ned Luke, acteur de la voix qui a joué Michael de Santa à Grand Theft Auto V et a dû être hospitalisé samedi dernier pour une pneumonie à COVID-19.

“Hier, j’ai été admis au [hospital] Emory John’s Creek avec une pneumonie COVID. Cette merde est réelle et ce n’est pas drôle. Je serai un peu hors de combat mais je reviens plus fort. À bientôt. Prenez soin de vous et merci pour votre soutien. Les gens en première ligne sont les vrais héros. Soutenez-les. “, A publié l’acteur sur son compte Twitter. Heureusement, Luke a déjà été libéré, il l’a donc fait savoir hier avec une vidéo où il cherchait à imiter un Grand Theft Auto V propre moment. “Merci beaucoup pour tout le soutien et l’affection. Vous m’avez vraiment aidé à passer. C’est sous contrôle.”

De décembre 2019 à ce jour, la maladie a coûté la vie à plus de 2 millions de personnes, dont Jarod Lee Nandin, connu au sein de la communauté World of Warcraft sous le nom de «l’oncle de South Park» et Sergey Ivanov, responsable du scénario du jeu vidéo à succès STALKER: Shadow of Chernobyl.

Bien qu’il ait fait ses débuts en 2013, Grand Theft Auto V continue de baisser des chiffres de ventes étonnants et compte environ 135 millions de jeux vendus avec une version améliorée pour PS5 et Xbox Series, prévue pour cette année.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');