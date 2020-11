Comme annoncé début octobre dernier, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered garera ses bugas sur Nintendo Switch le 13 novembre. Rappelons que ce jeu a été mis en vente il y a une dizaine d’années, en novembre 2010 pour la dernière génération, venant à exister une version pour Wii. Quelque temps plus tard, un contenu supplémentaire est arrivé au titre qui, comme prévu, sera disponible dans cette remasterisation. Bien que pour préciser un peu plus, son distributeur, Electronic Arts, a publié un article sur son site officiel détaillant tout ce qui sera inclus dans le jeu.

Parmi tout ce contenu, il y aura ses cinq DLC, totalisant six heures et plus de 30 défis pour le mode solo:

Pack de rebelles SCPD. Pack Supercars. Pack armé et dangereux. Pack Lamborghini sauvage. Pack Porsche Unleashed.

Sont également inclus deux autres DLC pour le multijoueur:

Course aux armements: où nous pouvons utiliser des armes, des appareils et des équipements pour détruire des rivaux. Most Wanted: Ce mode se déroule dans un monde ouvert dans lequel une équipe, composée de policiers, doit capturer un joueur marqué, tandis que ses compagnons tentent de l’empêcher à tout prix.

En plus du contenu supplémentaire, certaines fonctions déjà existantes dans le premier jeu ont également été modifiées ou améliorées, comme les suivantes:

Meilleure lisibilité et apparence du HUD. Un nouveau garage. Les informations sur les écrans de chargement, ainsi que les menus, contiendront des informations plus utiles pour le joueur. Les cinématiques ont été refaites et mises à jour. La possibilité de sauter des séquences vidéo a été incluse.

En plus d’une large liste de véhicules que vous pouvez dans un article publié par EA sur le site officiel de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Où bientôt ils publieront plus d’informations sur des détails importants tels que, par exemple, le cross game.

