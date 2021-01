Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 12h43

Ça ne fait aucun doute que Neil Druckmann Il est l’une des personnalités les plus talentueuses de l’industrie du jeu vidéo de notre temps. Précédemment, Druckmann Il a été écrivain sur plusieurs franchises de Le chien méchant, comprenant Uncharted et TLOU, et a ensuite été promu coprésident de l’entreprise, mais dans quelles autres franchises aimeriez-vous travailler?

Via Twitter, Neil Druckmann a révélé les cinq franchises établies dans lesquelles il aimerait travailler et sans plus tarder, nous les partageons ici:

1. Punisher

2. Half Life

3. Ghost Rider

4. Hotline Miami

5. Cowboy Bebop

Il se trouve que Druckmann est un grand fan de merveille, puisque deux des cinq titres mentionnés appartiennent à l’éditeur. Depuis des années, les fans demandent un nouvel ensemble de Château de Frank, et avec merveille En attribuant plus de ressources aux jeux vidéo que jamais auparavant, cette demande pourrait enfin se réaliser.

La source: Neil Druckmann

