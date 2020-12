Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 17h14

2020 s’est avéré être une année très difficile pour les développeurs de jeux vidéo, qui ont dû trouver des solutions de travail à distance à la pandémie de COVID-19[FEMININE Dans le cas de Le chien méchant, ils devaient retarder The Last of Us Part II pendant quelques semaines, mais au-delà, il y a eu également d’autres changements internes majeurs.

Evan Wells, qui servait auparavant de Président unique de Le chien méchant, a annoncé que Neil Druckmann, précédemment Vice président à l’intérieur du studio, ce sera maintenant Coprésident près de Puits. Mais ce n’est pas tout, car d’autres personnalités de haut niveau ont également reçu des promotions.

Il s’agit de Alison Mori, précédemment Directeur opérationnel et que maintenant il fonctionnera comme Vice-président et Christian Gyrling, auparavant Co-directeur de la programmation, ce qui sera maintenant Vice président attaché.

Il sera intéressant de voir comment ces changements se refléteront dans les futurs projets de l’entreprise et nous sommes confiants dans les décisions de Le chien méchant en déléguant de nouvelles responsabilités à vos travailleurs.

