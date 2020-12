Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 a été une année importante pour Naughty Dog avec la sortie de The Last of Us: Part II et l’annonce de la série HBO de The Last of Us. Cette année historique s’est également reflétée dans les changements de direction, où Neil Druckmann a été nommé nouveau co-président de Naughty Dog.

Dans une déclaration publiée sur le site officiel du studio, le président de Naughty Dog, Evan Wells, a annoncé que Druckmann avait été promu. De cette façon, il cessera d’être vice-président de l’entreprise – qu’il a détenue pendant 3 ans – pour codiriger l’entreprise avec Wells.

Depuis que le poste de Druckmann est devenu vacant, Naughty Dog a décidé de le faire pourvoir par quelques membres très importants du studio. Avec cela, Alison Mori, jusqu’à aujourd’hui Chief Operating Officer, et Christian Gyrling, Co-Director of Programming, deviendront les nouveaux vice-présidents de Naughty Dog.

«Nous avons une équipe incroyable chez Naughty Dog et pouvoir travailler avec chacun de ses membres est très significatif, surtout pendant ces jours. Je suis fier de l’équipe lorsque je suis en mesure de reconnaître leurs réalisations et leurs contributions à l’étude. Veuillez vous joindre à moi pour leur féliciter énormément! », A-t-il expliqué.

