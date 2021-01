Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans l’industrie, il y a peu d’histoires aussi tristes que celles de Wii U, la malheureuse console Nintendo qui n’a pas pu se positionner sur le marché, a fini par être un échec et la fin de son support est venue petit à petit. Suivant les tendances de l’époque où il a fait ses débuts et a tenté de rivaliser, le système de la société japonaise a accueilli Netflix via une application qui répondait à cette autre facette de la console en tant que centre de divertissement. Eh bien, cette option cessera d’exister cette année et cela se produira également avec 3DS.

Switch est la console du moment et son modèle Lite est en vente sur Amazon Mexique:

Wii U et 3DS seront laissés sans Netflix

Selon les informations du site officiel de Nintendo, l’application Netflix pour Wii U et 3DS a été retirée de l’eShop le 31 décembre 2020, de sorte que les nouveaux utilisateurs de la plate-forme de distribution ne pourront pas la télécharger. Situation contraire de ceux qui l’avaient déjà sur leurs consoles, puisqu’ils peuvent le télécharger autant de fois qu’ils le souhaitent et l’utiliser mais ils ne peuvent le faire que jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le service sera interrompu des consoles Nintendo.

La disparition de Netflix s’appliquera aux 2 modèles Wii U, standard et Deluxe, ainsi qu’à tous les systèmes faisant partie de la famille 3DS.

Récemment, il est apparu que certains titres pour DSi et 3DS ne pouvaient plus être téléchargés dans l’eShop, un fait qui a déclenché les alertes des joueurs qui voient de plus en plus la fin du support des consoles portables Nintendo, surtout maintenant que cela L’héritage, ou une partie de celui-ci, repose sur le Switch Lite.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source