Le tournage est quelque peu cahoteux, mais Netflix continue d’en montrer plus sur les aventures de Geralt of Rivia.

La production de la deuxième saison de la série The Witcher pour Netflix est quelque peu compliquée. Le tournage a dû s’arrêter jusqu’à deux fois en raison du coronavirus. Et récemment, certaines sources ont indiqué que Henry Cavill il avait été blessé. Malgré tout, la plateforme a publié les premières images de l’ensemble, ce qui peut nous donner une idée de ce à quoi ressembleront les décors et accessoires de l’œuvre basée sur les romans et le jeu vidéo.

Images de l’apparition des personnages dans Geralt, Yennefer ou Ciri. Maintenant, nous pouvons voir un bref aperçu des éléments importants dans le cadre de l’œuvre, tels que les épées ou les médaillons, grâce au compte officiel Netflix.

Un cadeau de Noël en attente de connaître de nouveaux détails à son sujet The Witcher Saison 2 Première, qui est initialement prévu pour 2021 bien que son tournage ne soit pas encore terminé. Nous avons également récemment pu voir une vidéo avec des monstres jamais vus auparavant, montrant que les valeurs de production ont augmenté.

Netflix est fortement attaché à la licence et en plus d’une série de personnages officiels, The Witcher: Blood Origin est également en route, une série animée qui se déroulera 1200 ans avant la saga principale.

En savoir plus sur: Netflix et The Witcher 3.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');