Le géant du streaming Netflix a acquis les droits d’un nouveau film mettant en vedette Zendaya et John David Washington qui a été filmé pendant la pandémie.

Le film s’appelle Malcolm & Marie, et il a été réalisé par le créateur d’Euphoria Sam Levinson. Selon Deadline, Malcolm & Marie a été filmé « tranquillement » pendant la pandémie de juin et juillet de cette année à la maison Caterpillar de Feldman Architecture conformément aux mesures de santé et de sécurité COVID-19. Le film est en noir et blanc et il a été tourné sur un film 35 mm.

C’est une sorte de réunion Euphoria, car Zendaya joue également dans cette émission. De plus, Marcell Rév, directeur de la photographie Euphoria, a également travaillé sur Malcolm & Marie.

Le drame romantique MALCOLM & MARIE, avec @Zendaya et John David Washington, arrive sur Netflix!

Le film luxuriant, plein d’esprit et d’une beauté douloureuse de Sam Levinson est tourné en noir et blanc 35 mm avec une cinématographie de Marcell Rév. pic.twitter.com/ui1iYEGvtK – NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 septembre 2020

Le site a également signalé que de nombreuses entreprises avaient exprimé leur intérêt pour Malcom & Marie avant que Netflix ne gagne – d’autres parties intéressées auraient inclus HBO, Amazon, Searchlight, MGM, Apple, A24 et Focus Features. On aurait montré à ces parties une bobine promotionnelle de 20 minutes du film avant que Netflix n’ouvre son portefeuille et ne paie 30 millions de dollars pour cela.

« Washington incarne un cinéaste qui rentre chez lui avec sa petite amie (Zendaya) après une première de film festive alors qu’il attend ce qui est sûr d’être un succès critique et financier imminent », lit-on dans la description du film. « La soirée prend soudain un tour alors que des révélations sur leurs relations commencent à faire surface, testant la force de leur amour. »

Zendaya joue sur Euphoria, et l’idée du film est venue lorsqu’ils ont été informés qu’Euphoria devait arrêter la production en raison du virus. Deadline a déclaré que Zendaya avait spécifiquement demandé à Levinson s’il pouvait écrire et réaliser un film pour elle, et tout s’est passé, Washington rejoignant le casting après ses rôles principaux dans BlackKklansman et Tenet.

Levinson a déclaré à Deadline qu’il était « ravi » que Malcolm & Marie aient atterri sur Netflix, tandis que le géant du streaming a également confirmé la nouvelle avec une première image promotionnelle que vous pouvez voir ci-dessus.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: 13 émissions de télévision que Netflix a annulées en 2020