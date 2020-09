La plate-forme de diffusion de télévision et de films Netflix peut encore évoluer vers les jeux vidéo et le contenu généré par l’utilisateur.

C’est selon son PDG, Reed Hastings (photo), qui a déclaré à Variety qu’il pourrait entrer dans ce secteur à un moment donné. L’exécutif avait été interrogé sur certains contenus qui ne sont pas encore sur Netflix, tels que les actualités en direct et les programmes sportifs.

« Tu sais, ça pourrait [make sense]», A déclaré Hastings.

« Je doute des actualités, mais des sports, des jeux vidéo, du contenu généré par les utilisateurs – si vous pensez aux autres grandes catégories, cela pourrait un jour avoir du sens. Mais pour le moment, Ted’s [co-CEO and chief content officer Ted Sarandos] chaque milliard de dollars est réservé à de plus gros films, à de plus grandes séries, à l’animation bien sûr… Au moins pour les deux prochaines années, chaque dollar de contenu est parlé. «

On ne sait pas si Hastings envisage de créer des jeux vidéo sur Netflix ou de parler d’émissions de télévision et de films, mais étant donné que la plate-forme propose déjà une multitude de programmes basés sur le support, c’est probablement le premier.

L’année dernière, Hastings a déclaré que Netflix n’était pas intéressé par la création ou la diffusion de jeux vidéo, mais par le passé, il a admis que le service faisait face à la concurrence de Fortnite.

Netflix a déjà produit des émissions de télévision basées sur Castlevania et Witcher IP, tandis qu’un anime Dragon’s Dogma est en route. La société s’est également associée à la société d’édition française Ubisoft pour un film basé sur sa franchise Division, et il y a des rapports assez crédibles sur une émission de télévision Resident Evil en préparation.

Oh, et une émission télévisée préquelle de Witcher est prévue pour Netflix, aux côtés d’un film d’anime basé sur la saga fantastique polonaise. The Witcher était en passe de devenir la plus grande première série de la plate-forme à ce jour après ses débuts à la fin de 2019.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71501/netflix-could-still-get-into-video-games/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));