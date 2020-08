25 août 2020 – 11h12

Nous avons maintenant eu notre premier aperçu de l’adaptation animée de Netflix du Dragon’s Dogma de Capcom.

La bande-annonce (ci-dessous) montre une date de sortie du 17 septembre pour la série, qui ne semble pas avoir beaucoup de lien avec le RPG 2012 sur lequel elle est basée.

Il s’agit de la dernière émission de Netflix basée sur une adresse IP de jeux vidéo et s’inscrit dans la foulée de la série d’action en direct The Witcher, qui a fait ses débuts en décembre 2019. C’est devenu l’une des premières séries les plus importantes de la plate-forme. Il y a aussi une émission télévisée préquelle pour The Witcher définie pour Netflix, tandis qu’un film d’anime basé sur l’IP arrive au service.

La société a également publié une émission d’anime Castlevania, qui a fait ses débuts en 2016 avec une quatrième série actuellement en cours.

C’est également la dernière franchise de Capcom à bénéficier du traitement de films ou de séries télévisées. L’éditeur japonais est à l’origine de la série de jeux Resident Evil, qui a fait l’objet d’une longue série de films, tandis que Monster Hunter de la société est en train d’être transformé en film. Ce film a été retardé jusqu’en 2021. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles une émission Resident Evil arriverait sur Netflix.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

