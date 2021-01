Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Netflix continue d’investir dans l’adaptation des propriétés de jeux vidéo populaires. Il l’a déjà fait avec Castlevania et Dragon’s Dogma et bientôt il le fera avec Tomb Raider. Ce qui se passe, c’est qu’il a été confirmé qu’il travaille dans une série animée des aventures de Lara Croft.

Via Twitter, Netflix a annoncé qu’une “série animée” de Tomb Raider est déjà en développement. C’est une production qui sera réalisée par Legendary Entertainment, la maison de production qui était responsable de Warcraft: The First Meeting of Two Worlds.

Mais sur quoi portera cette série? Il y a peu de détails à ce sujet. Ce qui est un fait, c’est qu’il fera partie de l’univers du dernier redémarrage de Crystal Dynamics et Square Enix. Cela racontera les événements après Shadow of the Tomb Raider.

«L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo fera le saut vers l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée légendaire qui suit Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. “

Netflix prépare plusieurs adaptations d’anime et de jeux vidéo

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Netflix travaille sur une tonne de projets. Plusieurs d’entre eux sont des adaptations qui ont attiré l’attention des fans d’anime et de jeux vidéo.

Par exemple, ces derniers mois, il a été annoncé que Netflix préparait des adaptations de Sonic the Hedgehog et Yu Yu Hakusho. D’autre part, la société travaille également sur la saison 2 de The Witcher, ainsi qu’un film d’animation et une série préquelle de cet univers.

Tout cela sans compter les rumeurs qui assurent que le service de streaming prépare également une série de The Elder Scrolls. Nous verrons si cela est rempli à un moment donné.

