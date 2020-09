Ubisoft a révélé neuf autres chansons qui devraient faire une apparition dans le prochain Just Dance 2021, qui sera lancé sur Switch en novembre.

Nous risquons probablement de paraître extrêmement vieux et pas cool en essayant de commenter l’une des chansons présentées, alors allons-y directement. Les voici:

«Blinding Lights» par The Weeknd

«Sans moi» par Eminem

«Till The World Ends» par The Girly Team

«Le week-end» de Michael Gray

«Samba de Janeiro» par Ultraclub 90

«Runaway (U & I)» par Galantis

«Bailando» par Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy

«Dibby Dibby Sound» par DJ Fresh & Jay Fay Ft. Mme Dynamite

«Garçon, tu peux le garder» par Alex Newell

Ces nouveaux morceaux annoncés rejoignent ceux que nous connaissions déjà, ce qui signifie que nous connaissons maintenant 20 des plus de 40 chansons qui seront disponibles:

«Señorita» de Shawn Mendes et Camila Cabello

« Dance Monkey » par Tones And I

«Que Tire Pa Lante» de Daddy Yankee

«Ne commencez pas maintenant» par Dua Lipa

«Temperature» par Sean Paul

«Feel Special» par TWICE

«Juice» par Lizzo

«Toutes les bonnes filles vont en enfer» par Billie Eilish

«In The Navy» par The Sunlight Shakers

«Zenit» par ONUKA

« Heat Seeker » par DREAMERS

Les joueurs qui ont déjà un abonnement Just Dance Unlimited actif dans Just Dance 2020, ou ceux qui bénéficient actuellement d’une période d’essai active, peuvent essayer la nouvelle chanson Just Dance 2021 ‘Without Me’ d’Eminem au début. Il est disponible exclusivement sur Just Dance Unlimited pendant une semaine seulement.

Just Dance 2021 sera lancé sur Switch le 12 novembre.