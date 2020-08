À la mi-juillet, nous avons eu le plaisir de savoir que Nevaeh arrivait sur Nintendo Switch. L’aventure monochrome prometteuse d’Alpheratz et CFK était initialement prévue pour le 25 septembre, ou du moins c’était la seule date que nous avions selon leur liste Steam. Il semble que vous ayez finalement décidé d’aller de l’avant d’une semaine et que vous arriviez enfin sur Nintendo Switch le 17 septembre via l’eShop. Pour fêter ça, nous vous proposons une nouvelle remorque pour réchauffer vos moteurs.

Moins d’un mois avant Nevaeh sur Nintendo Switch

Dans sa quête pour ramener la lumière dans sa ville, la fille protagoniste de Nevaeh se fixe comme objectif de grimper au sommet de la tour qui éclairait la ville pour demander au papillon de lumière qui y vit de s’illuminer à nouveau. Mais le chemin vers le sommet de la tour est plein d’ennemis et d’énigmes où vous devrez utiliser cette dualité de lumière et d’ombre qui imprègne chaque pixel du titre. Et je dis pixel de manière métaphorique car loin de parier sur le pixel art, l’esthétique Nevaeh se rapproche du numérique dessiné à la main.

