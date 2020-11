Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 13:54

Il ne fait aucun doute le grand succès qu’il a eu Animal Crossing: Nouveaux horizons. Depuis son lancement en mars dernier, le jeu n’a cessé de se vendre dans le monde entier. Selon le dernier rapport financier de Nintendo, le titre s’est vendu à plus de 26 millions d’unités. Maintenant, New Horizons est devenu le cinquième titre à franchir la barre des six millions au Japon, et il l’a réalisé en un temps record.

Selon la bibliothèque de données de jeu, Animal Crossing: New Horizons est le premier jeu au Japon à dépasser les six millions de ventes totales depuis le lancement de New Super Mario Bros.en 2006.. Les cinq autres titres sont:

-Pokémon Rouge / Vert / Bleu

-Super Mario Bros.

-Nouveau Super Mario Bros.

-Pokémon Or / Argent

C’est aussi le jeu le plus rapide à atteindre le cap (ce qui en fait le jeu le plus rapide de l’histoire du Japon)

AC: HZ: 6m (7 mois)

Pokemon G / S: 6m (13 mois)

Pokemon R / G / B: 6m (26 mois)

NSMB: 6m (4 1/2 ans)

Super Mario Bros .: 6m (Inconnu, probablement vers 4 ans aussi) – Bibliothèque de données de jeu (@GameDataLibrary) 26 novembre 2020

De la même forme, New Horizons est devenu le jeu le plus rapide à franchir la barre des six millions au Japon, depuis qu’il l’a fait en sept mois seulement. En comparaison, Pokémon Or et Argent ont dépassé cette barre en 13 mois, tandis que Pokémon Rouge, Vert et Bleu, le titre qui se positionne comme le plus vendu au Japon, a atteint ce montant en 26 mois.

Sans aucun doute, Le jeu animal a le potentiel de devenir, non seulement le jeu le plus réussi sur Nintendo Switch, mais dans tout le Japon. Dans des sujets connexes, l’artiste chilien crée un court métrage d’animation impressionnant pour New Horizons. De même, la mise à jour de Noël est désormais disponible pour le jeu.

Via: Bibliothèque de données de jeu

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.