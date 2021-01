Cela faisait plusieurs mois que des joueurs de partout sur la planète pouvaient commencer une nouvelle vie sur une île (pas si) déserte grâce à Animal Crossing: Nouveaux horizons, et dans cet environnement, ils ont vécu un grand nombre d’aventures avec leurs parents et amis. Ainsi, puisque c’est déjà le nouvel an au pays du soleil levant, Canela et plusieurs des voisins de ces îles ont souhaité un bonne année 2021 aux joueurs japonais. Vous pouvez voir la tradition du Japon dans cette courte vidéo commerciale pour le jeu!

Pour nous donner une idée, la forte fête de la saison “Noël” au Japon est le Nouvel An, donc les 31 décembre et 1er janvier les fêtes les plus importantes sont célébrées en famille (contrairement à ce que ce qui se passe dans notre pays, que ces fêtes aient lieu les 24 et 25 décembre). Ainsi, le Grand n a publié via sa chaîne YouTube officielle pour le Japon une nouvelle vidéo d’environ 30 secondes dans laquelle Canela et plusieurs des voisins d’Animal Crossing: New Horizons (représentants des animaux du zodiaque chinois) Ils semblent revêtus des vêtements traditionnels du pays et souhaitent à tous ceux qui comprennent la langue japonaise une nouvelle année prospère.

Ainsi, en regardant uniquement cette vidéo, il est plus que clair qu’une grande 2021 nous attend dans les îles désertiques d’Animal Crossing: New Horizons, où nous continuerons à vivre une multitude d’aventures en toute sécurité avec nos amis et notre famille. Et vous, avez-vous de bons souvenirs de l’année dernière 2020 que vous avez créés dans les îles de ce jeu qui semble avoir été lancé au bon moment pour rendre la situation causée par COVID-19 plus supportable?

