La Xbox Series X n’est pas entrée dans la liste établie chaque année par le prestigieux magazine Time.

Nous approchons déjà fin 2020, une année dont on se souviendra généralement mauvaise façon pour la crise sanitaire causée par l’heureux coronavirus. Il est vrai que dans le monde des jeux vidéo, nous avons terminé l’année en beauté avec la sortie de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S, mais la situation demeure très compliqué.

Le contrôleur adaptatif de Microsoft, Logitech et GeForce Now figurent également sur la listeComme d’habitude, à la fin de l’année, ils sortent généralement hauts d’une multitude de choses de l’année: les meilleures chansons, les meilleurs jeux vidéo et presque tout ce à quoi vous pouvez penser. Chaque année, le prestigieux magazine Time réalise une top des meilleures inventions et en 2020, il y en a plusieurs qui ont à voir avec le monde des jeux vidéo, bien qu’il y en ait aussi un quelque chose d’étrange absence.

PlayStation 5, Xbox Series S, Animal Crossing: New Horizons, le contrôleur adaptatif pour augmenter l’accessibilité aux jeux vidéo de Microsoft et Logitech, et GeForce Now font partie des 100 meilleures inventions de 2020, selon le temps. Bien sûr, c’est surprenant que la Xbox Series X n’est pas là, mais il est également vrai que le magazine a justifié la choix par Series S.

Dans le cas de la Xbox Series S, Time considère que la console a pour grand atout son prix et le Game Pass, ainsi que son puissance et silence. Il semble que le magazine britannique ait décidé de miser sur la S Series car elle est plus accessible aux joueurs, en raison de son prix compétitif. Sur PlayStation 5 commente qu’il s’agit d’un “expérience révolutionnaire“et met en évidence la vitesse du SSD.

Enfin, il est intéressant de souligner le parce que Animal Crossing: New Horizons a été inclus dans la liste. L’heure indique que le impact positif qui avait le jeu vidéo Nintendo, qui est sorti juste quand ça a commencé La pandémie a été essentielle pour faire face aux mauvais moments. C’était sans aucun doute le cas, même s’il a été utilisé pour tant de raisons que Nintendo a interdit l’utilisation du jeu à des fins politiques.

