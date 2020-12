Nous avons déjà le deuxième jeu gratuit d’Epic Games et c’est le remake de l’un des jeux de plateforme les plus appréciés.

Noël est arrivé tôt sur Epic Games Store. La plate-forme numérique, comme déjà annoncé, offre un jeu gratuit toutes les 24 heures, élargissant à l’occasion des festivités d’hiver les promotions qu’ils font habituellement chaque semaine. Désormais, à partir du 17 décembre et pendant 15 jours, nous pouvons télécharger sans notre poche le jeu qu’ils nous proposent.

C’est le remake du légendaire Abe’s Odyssey pour PlayStationEt nous avons déjà le deuxième jeu qui peut rejoindre notre bibliothèque. Il s’agit d’Oddworld: New ‘n & # 039; Tasty, le remake basé sur le jeu de plateforme légendaire du Play Station original, qui a été publié en 2014 avec des graphismes améliorés et un look graphique adapté à aujourd’hui. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien. Une annonce qui pourrait être facilement prédite, puisque Oddworld Soulstorm arrivera dans les prochains mois, une suite qui sera exclusive à l’Epic Games Store sur PC.

Oddworld: New ‘n’ Tasty vient après que, le jour de sa création, l’Epic Games Store nous ait offert la possibilité de télécharger Cities Skyline, un simulateur de ville très apprécié par la critique et le public, qui traite de nombreuses heures de plaisir.

Maintenant, il faut encore attendre qu’il soit 17h00 (heure péninsulaire) pour les 13 prochains jours pour découvrir quels seront les prochains jeux gratuits sur Epic Games Store.

