Le calendrier de sortie officiel de Nintendo est peut-être un peu mince, mais les succès continuent à venir sous la forme de fuites de données. Le dernier lot, que certains ont surnommé «Gigaleak III», implique un énorme «lotcheck» de jeux Game Boy et Game Boy Color qui étaient soit terminés ou sur le point d’être terminés et envoyés à Nintendo pour une certification interne. En tant que tel, la fuite comprend une variété de jeux complets qui ont été annulés ou inédits.

Cette fuite, qui est apparue pour la première fois hier matin sur 4chan, comprendrait des ROM de l’intégralité des alignements Game Boy et Game Boy Color. Les gens recherchent toujours ces données, mais les découvertes les plus intéressantes concernent des versions entièrement jouables de jeux qui n’ont jamais été officiellement publiés. Le Pokémon Picross de Game Boy Color, par exemple, a été promu dans plusieurs magazines de jeux japonais en 1999 mais ne verrait jamais le jour.

Le fil ci-dessous comprend un tas de captures d’écran et de détails de gameplay. J’adore particulièrement son remix unique du thème Pokémon original.

Une autre grande découverte tourne autour d’un premier jeu AlphaDream connu sous le nom de Gimmick Land. Le développement s’est terminé vers la fin de la durée de vie de la Game Boy Color, mais il n’a jamais été publié en raison du lancement de la Game Boy Advance. AlphaDream allait ensuite retravailler le jeu en un redémarrage spirituel, Tomato Adventure, pour le nouvel ordinateur de poche, et peu de temps après, créer la célèbre série Mario & Luigi de Nintendo.

La fuite comprend également un jeu Hello Kitty qui aurait fonctionné avec l’imprimante Game Boy. Il n’y a pas grand-chose à Hello Kitty Pocket Camera, qui permet aux joueurs de concevoir des scènes avec des personnages et des graphismes Hello Kitty, mais il est intéressant de voir un jeu qui se concentre entièrement sur le module complémentaire d’imprimante inhabituel plutôt que sur le support dérivation. C’est peut-être pour cela qu’il n’est jamais sorti.

Divers développeurs travaillaient également sur les ports portables des jeux Famicom et Super Famicom, notamment le jeu de société Mega Man Rockboard, l’aventure pointer-cliquer Hajimari no Mori (un personnage récemment apparu dans Super Smash Bros.Ultimate) et le puzzle Satellaview jeu Sutte Hakkun.

Peut-être plus excitant sont toutes les localisations anglaises qui étaient apparemment terminées mais jamais officiellement publiées en dehors du Japon. Les plus notables incluent les versions Game Boy Color de Gargoyle’s Quest II et Legend of the Sea King, une spin-off portable de la populaire série The Legend of River King.

Et si vous êtes curieux de savoir combien de ces jeux sont joués, le développeur de logiciels français LuigiBlood a récemment organisé un livestream de trois heures sur Twitch présentant certaines de leurs découvertes.

Comme les deux premiers « Gigaleaks », ce vidage de lotcheck est une aubaine énorme pour les fans de jeux vidéo old-school. Ces jeux inédits n’auraient jamais vu le jour autrement, et les historiens, les conservateurs et les fans en général ont désormais la possibilité de les découvrir et d’apprécier le travail des développeurs.