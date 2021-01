La société Pokémon a annoncé que Le nouveau Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch le 30 avril. Le jeu vidéo passionnant qui est né en 1998 dans sa version pour le N64 fera ses débuts sur le portable plus rafraîchi que jamais. Un univers à explorer que les fans vont célébrer.

La société a révélé plus de détails sur Nouveau Pokémon Snap avec une bande-annonce colorée qui explore les possibilités de ce titre. Comme on peut le voir sur les images, le joueur pourra contrôler un photographe dans la région de Lental. Avec votre appareil photo, vous pouvez prendre des captures d’écran de toutes sortes de Pokémon.

Dans New Pokémon Snap, le joueur collabore avec un expert du lieu extraordinaire. Il s’agit du professeur Mirror. Ce personnage a également une assistante nommée Rita. Avec eux, ils peuvent mener des activités écologiques et, bien sûr, avec l’aide de la caméra, documenter les habitats naturels à travers des images.

Le gameplay du nouveau Pokémon Snap reste similaire à celui de son prédécesseur. Les joueurs rouleront dans une voiture autonome pour pouvoir se concentrer et prendre des photos. Que faites-vous de ces photographies? Un “Photodex”. Avec lui, vous pouvez ajouter des points, qui seront plus élevés en fonction de la qualité et de l’emplacement.

Nouveau Pokémon Snap

Sur la carte proposée par New Pokémon Snap, les fans seront ravis de toute l’évolution des Pokémon dans la saga. Vous cherchez une Espada? Vous le trouverez! En revanche, si vous préférez un Pokémon Shield, ils seront également disponibles. Il est clair que certains seront très difficiles à capturer avec l’appareil photo. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des fruits ou d’autres objets pour les attirer.

‘New Pokémon Snap’ arrive à l’occasion du 25e anniversaire de Pokémon

Pokémon fait la fête. Le 27 février, la franchise n’aura ni plus ni moins de 25 ans. Beaucoup de choses se sont passées depuis la sortie des premiers jeux en 1996 au Japon et, en plus du lancement de New Pokémon Snap, ils ont préparé d’autres surprises.

Vous ne pouvez pas faire de fête sans liste de chansons! Pas vrai, @katyperry? Nous espérons que vous êtes prêt pour des surprises musicales incroyables cette année! # Pokemon25 pic.twitter.com/azrA4I7VXJ – Pokémon Espagne (@Pokemon_ES_ESP) 13 janvier 2021

A l’occasion de cet anniversaire, The Pokémon Company a publié une vidéo dans laquelle ils ont passé en revue les différentes générations de produits et de personnages. Dans la dernière partie, un panneau s’affiche indiquant “Katy Perry et Pokémon“Eh bien, il semble que dans un moment nous aurons une surprise liée au chanteur américain.

