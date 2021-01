Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Maintenant que Lucasfilm Games existe et permettra à différents studios d’utiliser la licence Star Wars, plusieurs possibilités se sont ouvertes pour cette saga dans le jeu. L’un d’eux est un nouvel épisode de Star Wars: Knights of the Old Republic qui serait en cours de route, mais qui ne sera pas réalisé par Electronic Arts ou BioWare.

Comme vous le savez, le premier opus de Star Wars: Knights of the Old Republic a été développé par BioWare bien avant son acquisition par Electronic Arts. Alors que le distributeur de Star Wars Jedi: Fallen Order continuera à faire des projets Star Wars, beaucoup pensaient que le retour présumé de Knights of the Old Republic serait géré par le studio Mass Effect.

Bespin Bulletin, un initié renommé de Star Wars, a déclaré que ses sources lui avaient dit qu’un projet lié aux Chevaliers de l’Ancienne République était en cours de développement. Il a également rappelé les commentaires de Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, qui a commenté sur ResetEra que personne ne pourra deviner qui réalise ce projet.

«Dans mes recherches, j’ai entendu dire que quelque part il y avait un projet des Chevaliers de l’Ancienne République en développement. J’ai parlé à quelques personnes et j’ai également découvert que Jason Schreier avait dit que ce n’était pas avec EA et que nous ne devinerions jamais quel studio fabriquait ce jeu », a expliqué l’initié.

Mais quel studio pourrait travailler sur Knights of the Old Republic? Nate Najda, membre de Wushu Studios, mieux connu sous le nom de Shinobi602 sur Internet, a déclaré que ce n’était pas quelque chose de si mystérieux et que ce n’était tout simplement pas un studio extrêmement populaire.

Insider parle de certains projets Star Wars

Il est à noter que le Bulletin a également évoqué d’autres projets Star Wars qui, selon ses sources, sont en développement.

Selon l’initié, Electronic Arts travaillerait sur un autre projet Star Wars, qui serait un petit jeu. Comme Schreier, il a suggéré qu’un jeu axé sur un mercenaire de l’univers Star Wars est en développement.

«Je ne sais pas si le jeu du chasseur de primes est avec [EA] ou avec Ubisoft. Mais oui, Ubisoft travaille sur des choses et il y a un autre projet [de Star Wars] à l’improviste, je n’ai aucune idée de ce que c’est, mais je ne pense pas que ce soit Battlefront 3 », a expliqué Bulletin.

Nous vous rappelons que ces informations ne sont pas confirmées. Ainsi, bien que certains détails proviennent de sources qui peuvent être considérées comme fiables, nous vous recommandons de tout prendre avec un grain de sel. Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous entendrons parler de nouveaux Chevaliers de l’Ancienne République.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces informations? Qui aimeriez-vous développer un nouveau Star Wars: Knights of the Old Republic? Dites le nous dans les commentaires.

