Pensiez-vous que décembre n’a apporté que notre anniversaire? Aussi les NextN Awards! Notre événement annuel atteint sa deuxième édition pour récompenser les jeux vidéo les plus remarquables qui apparaissent sur la console Nintendo actuelle. Pourquoi en décembre? Eh bien, pour deux raisons: nous fêtons notre anniversaire et c’est le bon moment pour évaluer tout ce qui a été joué au cours des 12 derniers mois, mais précisons: du 1 décembre 2019 au 30 novembre 2020 Pourquoi pas de janvier à décembre? Eh bien, parce que décembre est encore à venir et qu’il y a même des jeux qui auraient dû être valorisés … et ils ne sont pas sortis! En d’autres termes, les NextN Awards ne couvrent que les jeux auxquels nous avons pu jouer, à l’exception du titre le plus attendu.

Cela dit, et dans la perspective des NextN Awards 2019, dans ce premier concours Les membres actifs de l’équipe NextN participeront, qui, après de longues délibérations, votera pour le meilleur titre de chaque catégorie, tous de Nintendo Switch, y compris “Jeu de l’année”. Le fait est que, dans cette catégorie spécifique, notre décision ne détermine pas le résultat, puisque ce sera notre communauté qui aura le dernier mot, alors que le reste des catégories aura été voté et choisi parmi de nombreuses possibilités. Spécifique, les treize dernières catégories sont les suivants:

Catégories NextN Awards 2020

Jeu Nintendo Switch de l’année (1er décembre 2019-30 novembre 2020) Meilleur jeu indépendant Meilleur jeu espagnol Meilleur nouvel IP Meilleur gameplay Meilleure histoire Meilleure bande originale Meilleur jeu familial Meilleur jeu compétitif du moment Meilleur jeu multiplateforme (avec version Nintendo Switch) Meilleur jeu exclusif Nintendo Switch Jeu le plus attendu (à partir de décembre 2020) Membre de la communauté Discord le plus aimé, ou le plus utile pour vous en 2020 NextN Writer avec la plupart des publications en 2020 (janvier – novembre 2020) NextN Writer avec plus de publications en décembre 2020 (sans répéter les gagnants d’autres catégories) NextN écrivain avec plus de critiques derrière lui en 2020 (janvier – novembre 2020) (sans répéter les gagnants des autres catégories)

Remarque: À l’exception de la catégorie “Le jeu le plus attendu” et du “Meilleur jeu compétitif du moment”, le reste des jeux sera choisi parmi ceux sortis entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020, même s’il s’agit de ports ou de remasters. Nous en avons beaucoup débattu et nous avons vu que c’était le meilleur.

La figure commémorative des NextN Awards 2020

L’idée est distribuer 5 figurines commémoratives cette année, étant trois d’entre eux destinés aux éditeurs de NextN qui ont fait des mérites pour les obtenir; Nous aimerions les reconnaître et que vous les connaissiez, c’est pourquoi ce 2020 nous introduisons ces catégories. Les deux autres seront livrés au public, dans les prochaines sections, nous vous en dirons plus.

Le design a été amélioré depuis la première édition, étant celui de la figure que vous verrez dans la vidéo du premier tweet que vous verrez ci-dessous. Nous travaillons toujours sur une couleur pour le final, nous avons même essayé le fluorescent!

Au fait, on ne sait toujours pas de quelle couleur sera la statuette #NextNAwards cette année, on «déconne» même avec du blanc qui brille en vert dans le noir! Voici un exemple de celui qui vient d’être imprimé: D Il reste encore des problèmes à améliorer pic.twitter.com/DUnpkwMONB – NextN.net (@NextNnet) 13 décembre 2020

Comment participer au concours NextN Awards 2020?

Pour rendre cette deuxième édition de nos prix encore plus passionnante, nous avons choisi de vous présenter quelques questions qui vous plairont sûrement, en référence aux catégories 1 et 13. Pour la première, si vous le souhaitez choisissez de gagner un Hyrule Warriors: Age of Cataclysm au format physique, ainsi que la figurine commémorative des NextN Awards 2020 conçu par notre équipe, il vous suffit choisissez votre jeu Nintendo Switch de l’année, parmi ceux sortis entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020, et envoyez un e-mail avec la réponse à l’e-mail suivant:

nextnawards20 (@) nextn.es

Format du courrier: Sujet des NextN Awards – nom du «Jeu ​​de l’année» choisi (rien de plus)

(REMARQUE: supprimez les parenthèses entre le signe arobase (@) pour envoyer le courrier; vous n’avez pas besoin d’envoyer de données personnelles avec le nom du jeu, mais on demandera à votre utilisateur Twitter si vous êtes le gagnant pour le rendre public. Les données d’expédition seront demandées UNIQUEMENT dans le cas où vous êtes un gagnant, plus d’infos dans l’article complet des bases):

VOTE OUVERT DU 16/12/20 AU 23/12/2020!

Ceux résidents en Espagne Quoi, entre la publication de cet article et 23h59 le mercredi 23 décembre, envoyez un courriel au courriel du concours en indiquant votre Jeu de l’année, vous participerez au tirage au sort susmentionné pour un combo physique Hyrule Warriors: Age of Cataclysm + figurine commémorative des NextN Awards, qui sera tiré au sort entre les participants qui devineront le nom du jeu gagnant.

D’autre part, nous avons la catégorie numéro 13: “Le membre le plus aimé de la communauté Discord, et / ou qui vous a le plus aidé en 2020”, qui en soi dit tout. Comme vous le verrez, nous avons changé cette catégorie pour qu’elle soit quelque chose de différent de l’année précédente. Pour récompenser l’engagement et le dévouement de nos utilisateurs Discord, nous allons ouvrir une enquête anonyme, le gagnant étant récompensé par un Pikmin 3 Deluxe + Figurine commémorative des NextN Awards. Les participants doivent voter pour l’utilisateur NextN Discord qu’ils apprécient le plus ou qui les a le plus aidés en 2020; I (Alias79) et Nica sont exclus, ceux inconnus par les utilisateurs de Discord, ou ceux qui n’ont pas plusieurs mois, seront également supprimés. Qui sera le vainqueur? Vous déciderez! L’année prochaine, nous pourrions répéter cela ou faire quelque chose de différent. Nous verrons! Au fait, si vous souhaitez rejoindre notre Discord, voici une invitation!

Juste un prototype à peaufiner! Mais c’est vraiment cool: D Et le dos? Jeux pour les participants au concours NextN Awards 2020!

Ce que nous devons préciser, c’est que Seules les personnes résidant en Espagne peuvent participer au “Concours Nintendo Switch Game of the Year”, et nous nous en excusons. D’un autre côté, dans le concours de la communauté Discord, nous avons franchi cette barrière, car si quelqu’un de l’extérieur de l’Espagne était le gagnant, nous étudierions comment remettre le prix. Dites-vous que nous serions ravis d’avoir un concours avec des prix physiques qui couvriraient toute la planète, mais malheureusement nos moyens ne le permettent pas. Bien sûr, quand il s’agit de voter pour le meilleur jeu de l’année, vous pouvez voter de n’importe où!

Résultats des NextN Awards 2020

Les résultats de ces récompenses seront communiqués la semaine suivant la collecte des votes au travers d’un article et (nous l’espérons, compte tenu de la difficulté des dates) d’un événement spécial, similaire à celui de 2019, dont nous vous parlerons à propos de cette même semaine. Restez à l’écoute! Et cela dit, que les NextN Awards commencent !!!

Règlement complet du concours NextN Awards – # 9AniversarioNextN

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, lectures essentielles, dans un post sur notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans l’article, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister; Arrêtez-vous surtout si vous avez moins de 18 ans pour savoir comment participer! Il sera entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et êtes d’accord avec les bases complètes discutées dans le post du concours.

Règlement complet du concours NextN Awards – 9AniversarioNextN

