De 2020 … qu’allons-nous vous dire? Pour beaucoup, ce ne sera pas la meilleure année qu’ils garderont dans leurs mémoires. Pour d’autres, cela pourrait bien l’être. Et pour NextN? Eh bien, si nous devions parler de chiffres, nous dirions nous avons doublé l’audience qui nous lit si on compare avec 2019, et quoi une communauté Discord est née, comme nous le voulions depuis longtemps. Parce que tu sais quoi? Les meilleures années de ce site ont été celles dont nous avons pu profiter avec vous en communauté, ce qui ne s’est pas produit depuis des années.

Et oui, NextN avait une grande communauté, des forums actifs, débordant de commentaires de personnes vraiment spéciales … jusqu’à ce que les forums «tombent en disgrâce». Ce n’est pas que personne aujourd’hui n’utilise ce système de communication, mais que WhatsApp et les réseaux sociaux se sont chargés de transformer les communautés en quelque chose de plus fermé et inaccessible. Et mars 2020 est arrivé, Animal Crossing: New Horizons est arrivé, et notre communauté Discord est passée de 60 membres aux plus de 700 que nous avons aujourd’hui, principalement des personnes que nous avons rencontrées grâce à notre chaîne Twitch. tv / NextNnet. Et l’histoire de nos origines se répète, Et bien ce sont des gens merveilleux, c’est ce que semble attirer la philosophie NextN. La preuve en est également sont les éditeurs, présents et passés, qui sont passés par ce site Web. Sans eux, ces 9 années n’auraient pas été possibles. Et il en va de même pour vous. Ça vaut pour ceux qui viennent de nous rencontrer, il n’est jamais trop tard! Comme ceux qui nous lisent depuis tant d’années. L’amour que nous pouvons vous montrer est en deçà de tout le soutien que vous nous apportez chaque jour. Que tu le sais NextN existe pour vous, que notre objectif principal n’a pas changé: même au-delà d’être un média rigoureux, être autre chose pour ceux qui nous lisent tous les jours. C’est pourquoi nous ne pouvons que vous donner Merci d’avoir permis à ce voyage de 9 ans de continuer au-delà… MERCI MILLIARDS DE MILLIARDS !!!! Et nous échouons 🙂

Avant de vous parler de notre neuvième anniversaire, nous vous rappelons que vous pouvez compter sur NextN pour continuer à faire le travail que nous avons accompli au fil des ans, ainsi que pour vous soutenir lorsque vous en avez besoin au mieux de nos capacités. Certains d’entre vous savent que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos questions, discuter avec vous ou même jouer à des jeux. 2020 a été une année très difficile pour nous tous … pour notre part, nous essaierons de tout mettre en œuvre pour rendre 2021 meilleure, par les moyens que nous pouvons y parvenir. Pour tout le reste, Nous vous souhaitons beaucoup d’encouragement et surtout une bonne santé pour vous et votre famille.

NextN 9th Anniversary Contest 16-31 décembre 2020

Tout d’abord, nous vous avançons que vous aurez l’opportunité de gagner des prix en participant via Twitter, ou en étant membre de notre Discord pour participer à des tirages rapides que nous annoncerons courant décembre, en étant abonné à notre chaîne Twitch, ou en participant aux NextN Awards. Si vous utilisez tous ces itinéraires, vous pourriez même gagner plusieurs prix!

À la fin de l’article, à partir de la page 2, vous pouvez voir les détails de tous les jeux et choses que vous pouvez gagner!

Eh bien, allons où nous en sommes, nous voici venus, au moins nous, distribuer des prix! L’année dernière, quand nous avons vu la liste des prix que nous avions, qui était plus de 60 et plus de 2000 euros de prix … nous nous sommes mis la main à la tête, en nous demandant simplement si nous les surpasserions l’année prochaine … Et garçon nous avons! Check-out:

Concours # 9AniversarioNextN: des prix au format numérique, le tout pour Nintendo Switch!

1 x WWE 2K Battlegrounds – 2K Games 1 x PGA TOUR 2K21 – 2K Games 1 x Ghostrunner – 505 Games 1 x Horace – 505 Games 2 x Journey to the savage planet – 505 Games 1 x Terraria – 505 Games 2 x Oniria Crimes – BadLand Publishing 2 x Willy Jetman – BadLand Publishing 2 x Alpaca – BadLand Publishing 2 x Theme Park Simulator – BadLand Publishing 2 x Jurassic World Evolution: Complete Edition – Best Vision 2 x Jurassic World Evolution: Complete Edition – Best Vision 3 x Quiplash 2 InterLASHional – Meilleure vision 4 x Red Wings: Aces of the Sky – Better Gaming 4 x Morbid: the Seven Acolytes – Better Gaming 1 x Ash of Gods – Koch Media 1 x Samurai Shodown – Koch Media 1 x Trials of Mana Koch – Media 1 x Catherine Tout le corps [PEGI18] – Koch Media 1 x Warhammer 40,000: Mechanicus – Koch Media 1 x Fairy Tail – Koch Media 1 x Windbound – Koch Media 1 x Let’s Sing Queen – Koch Media 1 x Let’s Sing 13 – Koch Media 1 x Ace Attorney Trilogy – Koch Media 1 x Ghostbusters: The Video Game Remastered – Koch Media 1 x Nelke & the Legendary Alchemists – Koch Media 1 x Redeemer: Enhanced Editon – Koch Media 1 x Kunai – Meridiem Games 1 x Ancestor’s Legacy [PEGI18] – Meridiem Games 1 x 1971 Project Helios – Meridiem Games 1 x Professor Rubiks – Meridiem Games 1 x The Bluecoast North & South – Meridiem Games 2 x MotoGP 20 – Milestone via TNPR 1 x Overpass – Nacon Espagne 1 x TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 – Nacon Spain 1 x Hunting Simulator 2 – Nacon Spain 1 x Tennis World Tour 2 Nacon Spain 1 x Monster Truck Championship – Nacon Spain 2 x Gerrrms – Plan of Attack 2 x Georifters – Plan of Attack 2 x Worm Jazz – Plan d’attaque 4 x Umihara Kawase BaZooKa! – PR Hound 1 x PODE – Tesura Games 1 x Pinstripe – Tesura Games 1 x Chronos: Before the Ashes – THQ Nordic 1 x Bob l’éponge réhydraté – THQ Nordic 3 x Shakes on a Plane – ÜberStrategist 3 x Missile Command: Recharged – ÜberStrategist 3 x PONG Quest – ÜberStratège 4 x Bleep Bloop – Zerouno Games 4 x Defentron – Zerouno Games 4 x Eternum Ex – Zerouno Games

Concours # 9AniversarioNextN: prix au format physique

1 x Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – Nintendo 2 x Pikmin 3 Deluxe – Nintendo 2 x Ear Force Recon 70 Headphones – Turtle Beach via TNPR 1 x The History of Nintendo: Over 125 Years of Entertainment – Dolmen Editorial 1 x Pokémon: Histoire et évolution d’un phénomène – Dolmen Editorial 1 x The Art of Tekken – Minotauro Editions Diverses figures commémoratives des NextN Awards 2020

Comment participer au concours # 9AniversarioNextN?

Cette année nous allons répartissez les prix en plusieurs activités:

1 x Hyrule Warriors: Age of Cataclysm + figurine commémorative des NextN Awards 2020 pour le vainqueur du tirage au sort dans la catégorie «Jeu ​​de l’année» des NextN Awards 2020. 1 x Pikmin 3 Deluxe + figurine commémorative des NextN Awards 2020 pour NextN Awards 2020 lauréat de la catégorie «Membre de la communauté Discord le plus aimé, vous a le plus aidé en 2020» 1 x Catherine Full Body à un gagnant du «PEGI18 Special Streaming» 1 x Ancestor’s Legacy à un gagnant du «PEGI18 Special Streaming» Divers jeux vidéo numériques à tirage au sort parmi les abonnés Twitch dans les streamings de décembre 2020 Divers jeux vidéo numériques à tirage au sort parmi les utilisateurs de NextN Discord en décembre 2020 Le reste des cadeaux, ce qui signifie l’immense La plupart d’entre eux seront tirés au sort parmi les participants de notre traditionnel concours via Twitter

Cette année, comme vous le verrez dans l’article des NextN Awards, nous avons également des prix pour l’équipe NextN, consistant en une figure commémorative des NextN Awards 2020, et l’étrange surprise que nous avons préparée en interne, pour les gagnants des 14 catégories , 15 et 16 des NextN Awards.

Étapes du concours via Twitter # 9AniversarioNextN

Pour participer au concours via Twitter, il vous suffit de faire ce qui suit:

NextN fête ses 9 ans! Nous devons célébrer un concours # 9AniversarioNextN, dans lequel nous distribuerons plus de 100 prix! Parmi eux, PLUS DE 90 JEUX VIDÉO! Entrez ici 🎁👇👇👇🎁 et participez https://t.co/o5lQyG8LnW – NextN.net (@NextNnet) 16 décembre 2020

Voir également

Envoyez un tweet avec le texte suivant (COPIEZ et COLLEZ ce qui suit sur votre Twitter)

Je fête mes 9 ans @NextNnet avec plus de 90 super jeux Nintendo Switch, livres de console, accessoires, choses sympas… plus de 100 cadeaux! # 9AnniversaireSuivantN

Vous pouvez ajouter le commentaire que vous souhaitez après ce texte à copier! Tweets illimités! Après le tweet initial, vous pouvez envoyer les tweets de votre choix en utilisant le hashtag # 9AniversarioNextN. Plus de tweets avec le hashtag du concours? Plus de possibilités!

Mais que sont les NextN Awards?

NextN Awards est une initiative de NextN avec l’intention d’avoir nos propres récompenses pour montrer la reconnaissance à l’industrie du jeu vidéo. Dans l’article des NextN Awards, nous vous disons tout sur le sujet, nous expliquons chaque catégorie et regardons le jeu vidéo de l’année, comme cela sera décidé par vous, nos lecteurs. Et ça aura un prix! Nous choisirons un gagnant (résidant en Espagne) du jeu gagnant pour lui donner un Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm et la figurine commémorative que nous avons créée pour ces récompenses. De plus, nous avons une catégorie exclusive, avec les mêmes cadeaux, pour récompenser un membre de notre communauté Discord, avec la 13e catégorie, “Membre de la communauté Discord le plus aimé, celui qui vous a le plus aidé en 2020.” Vous avez plus d’informations dans l’article de l’événement, tandis que l’organisation se fera via Discord. N’avez-vous pas encore rejoint notre serveur? Voici une invitation!

Et voilà? Est-ce que je ne dois rien faire d’autre?

Pour participer, vous devrez faire ce qui précède entre 14:01 le mercredi 16 décembre 2020 et 23:59 le jeudi 31 décembre 2020. Eh bien, nous vous demandons également de nous suivre notamment sur YouTube, de rejoindre notre Discord, de suivre notre chère et excitée NintyYesterday et si vous souhaitez nous suivre sur Facebook, Twitch ou Instagram, il est très important de nous faire grandir, mais nous le laisserons à votre choix, c’est-à-dire participer, Il vous suffit de le faire via Twitter ou via les autres canaux ouverts cette année. Vous souhaitez nous suivre sur le reste des réseaux sociaux? Nous vous remercierons et vous nous agrandirez un peu, et nous aurons plus de facilité pour organiser ce type de concours plus souvent!

Règlement complet du concours # 9AniversarioNextN

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, lectures essentielles, dans un post sur notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans l’article, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister; Arrêtez-vous surtout si vous avez moins de 18 ans pour savoir comment participer! Il sera entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et êtes d’accord avec les bases complètes discutées dans le post du concours.

RÈGLEMENT COMPLET CONCOURS # 9AniversarioNextN

Remerciement spécial

Un merci spécial à toutes les entreprises et studios qui ont collaboré au concours du huitième anniversaire de NextN, car sans eux, tout cet affichage de prix n’aurait pas été possible!

en relation