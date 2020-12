Vous ne savez jamais ce que la vie nous réserve et comment ce qui se passe au quotidien peut nous affecter. Malheureusement, “NextN’s Most Wanted” n’est pas à l’abri de l’imprévu et une foule d’entre eux a fini par provoquer une interruption. Cependant, nous avons enfin pu reprendre la section, donc sans plus tarder, nous nous mettons au travail et accessoirement Nous vous dirons qui aurait gagné dans les mois restants.

Avez-vous regardé le #TOP des jeux NextN les plus recherchés de septembre? 👉🏼 https://t.co/pPbnFTKhJQ 👈🏼 Eh bien maintenant, il est temps de connaître votre opinion à ce sujet! Parmi les ➕ votés par 🔝, lequel aviez-vous le plus hâte? – NextN.net (@NextNnet) 30 septembre 2020

Puisque faire un top mixant décembre avec novembre et octobre serait fou, mentionnons brièvement les gagnants qui sont sortis et leurs scores. Les trois protagonistes d’octobre étaient Pikmin 3 Deluxe avec 43 points, Mario Kart Live: Circuit à domicile avec 24 points et Ghost of a Tale avec 23 points. D’un autre côté, Novembre a été couronné par Hyrule Warriors: Age of Cataclysm avec 77 points, pour Jurassic World Evolution avec 24 points et pour les 20 points des champs Sakuna: Of Rice et Ruin. Dans un autre ordre de choses, nous avons l’enquête que nous menons chaque mois sur vos préférences. En elle vous avez voté 109 personnes et il n’y avait pas de nouvelles en termes de positions: Super Mario 3D All-Stars avait une domination absolue, tandis qu’Ori était sur ses talons. Quant à Hadès… nous sommes vraiment curieux de savoir où il serait resté si nous avions fait l’enquête aujourd’hui (maintenant il jouit de la renommée qu’il méritait certainement en septembre). Ainsi, comme données anecdotiques, il y avait quelqu’un qui a mentionné Nexomon alors qu’il était d’un autre mois, nous allons donc profiter de cette situation particulière pour vous recommander de jeter un œil à son une analyse. Est-ce que le prochain sondage que nous prendrons maintiendra nos positions également? Le temps dira! Quoi qu’il en soit, nous vous remercions sincèrement de votre participation.

Un peu de musique pour rendre la lecture agréable, ça ne fait jamais de mal.

NextN’s Most Wanted: Mentions honorables

Position 11. faute – étape deux côté: ci-dessus, un roman visuel d’ALICE EN DISSONANCE qui est traduit dans notre langue, a été fait avec 6 points.

Position 12. Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, un SRPG rétro comme lui seul, a gagné 5 points.

Position 12. Shiren the Wanderer: La tour de la fortune et les dés du destin, un roguelike de Spike Chunsoft, a obtenu 5 points.

Position 12. Sanctuaire de monstres, une aventure indépendante de Moi Rai Games, il a chassé 5 points.

Position 12. Dessiné à la vie: deux royaumes, une plateforme développée par Digital Continue, a obtenu 5 points de notre part.

Position 12. BIT.TRIP RUNNER, un jeu de plateforme rythmique de Gaijin Games, a sauté plus de 5 points.

Position 12. Remplacer 2: Super Mech League, un jeu de combat 3D développé par Modus Studios Brazil, il a dansé avec 5 points.

Position 12. L’aventure de Gunfire Games, Chronos: avant les cendres, il a attrapé 5 points.

Position 19. L’indie de Mindscape BV, Ligne Yum Yum, mâché 4 points.

Position 20. DARQ: Complete Edition, un titre d’action de Unfold Games, a marqué 3 points.

Position 21. Les plates-formes Coatsink, PHOGS!, Gratté 2 points de “NextN’s Most Wanted”.

Position 21. Quiplash 2 InterLASHional, Un quiz réalisé à partir d’un jeu vidéo Jackbox Games, a marqué 2 points.

Position 21. Jolie fête de princesse, un jeu de société Nippon Columbia, il a bu 2 points.

[Top 10] John Wick Hex

Êtes-vous un amoureux des films de Keanu Reeves? Le genre de stratégie vous rend-il stupide par hasard? La perspective aérienne ne vous renvoie-t-elle pas? Si la réponse aux trois questions est oui, inscrivez-vous à ce travail de Bithell Games sur la liste de souhaits. John Wick Hex est un jeu vidéo qui nous fait dans la peau de John Wick, un tueur à gages professionnel qui, après avoir porté une trilogie de films sur ses épaules, lui a maintenant donné un coup de pied dans les fesses à 8 points de “NextN’s Most Wanted”.

[Top 9] Commandos 2 HD Remaster

Et en parlant de jeux de stratégie, justement nous devons sauter à celui qui, même avec 19 ans derrière lui, a réussi à tirer 9 de nos points sans être ébouriffé. Nous parlons de Commandos 2 HD Remaster, un titre de Pyro Studios qui est arrivé remasterisé le 4 décembre sur Nintendo Switch, ramenant ainsi à un commando d’élite qui a pour objectif d’être victorieux dans ses combats de la Seconde Guerre mondiale.

[Top 8] Sam & Max Save the World Remastered

De remaster à remaster et tourné car avec 10 points c’est à Sam & Max Save the World Remastered. Ceux d’entre vous qui sont des vétérans du monde des jeux d’aventure, il est probable que vous connaissiez déjà ce lancement de Skunkape Games, mais sinon ne vous inquiétez pas, car Sam et Max vous accueilleront à bras ouverts. Quel est le problème? D’un couple de policiers anthropomorphes poilus, plus précisément de un chien et un lapin, qui tentent de résoudre les différents cas qui leur sont assignés par l’inspecteur.

[Top 7] Fitness Boxing 2: rythme et exercice

En ces temps où sortir est compliqué et où les gymnases sont souvent fermés, des jeux axés sur l’exercice ont été créés avec une niche de marché plutôt curieuse. La preuve en est Fitness Boxing, qui après avoir vendu plus d’un million d’unités, vient de sortir une suite avec beaucoup de matériel pour nous faire bouger le cul comme jamais auparavant. Fitness Boxing 2 a écrasé onze points dans les votes de “NextN’s Most Wanted” et avec un peu de chance, il sera également en charge de bouillir les kilos en trop que l’on gagne ce Noël.

[Top 6] Ghostrunner

S’il est vrai que la sortie acclamée et en même temps controversée terminée en 2077 n’a pas mis les pieds sur les terres nintendera, cela ne signifie pas que nous manquons d’expériences décentes avec les paramètres cyberpunk. Par exemple, nous avons la proposition développée par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks: Ghostrunner. Nous y avons vu une aventure pleine de action à la première personne, dans lequel le but n’est autre que Grimpez la tour du Dharma à la recherche de vengeance. Malgré quelques problèmes de performance, il a réussi à nous arracher 14 points.

[Top 5] Collection de Saga: Final Fantasy Legend

Il est indéniable que décembre est venu avec une bonne dose de rétro. Avec 18 points en sa possession, cette fois, celui qui est monté dans le train hybride était Collection de Saga: Final Fantasy Legend, une compilation composée de trois JRPG depuis Square Enix: Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III. Selon le site Web de Nintendo, apparemment, le volet qui a créé la saga Legend a franchi le cap d’être le premier jeu de rôle à dépasser le million de ventes sur la Game Boy, alors il y a sûrement une raison derrière … Le découvrirez-vous par vous même?

[Top 4] Empire du péché

Ce mois-ci, il a été publié avec une odeur de poudre à canon, car Empire du péché Il a ouvert la boîte apportant ses tirs stratégiques. Ces tirs ont franchi une vingtaine de points, tandis que l’œuvre de “Romero Games Ltd.” il est entré au cœur de la pègre criminelle et impitoyable de Chicago des années 1920. Au cours de ce voyage ils présentent le joueur comme l’un des quatorze chefs de la mafia, basé sur de vrais personnages. S’il vous arrive de vouloir construire un empire criminel sous la direction de personnages comme Al Capone ou Goldie Garneau, vous n’avez pas à chercher plus loin.

[Top 3] Puyo Puyo Tetris 2

Si vous pensiez que le seul hybride que nous mentionnerions dans cet article «NextN Most Wanted» serait la Nintendo Switch elle-même, vous vous êtes trompé. Deux franchises légendaires de l’industrie ont rejoint leurs forces pour, avec 24 points, ouvrir la voie à Puyo Puyo Tetris 2. Cette création de puzzle Sega se compose de rien de moins que de faire éclater des Puyos et de combiner des pièces de Tetris pour jeter des ordures sur le terrain de l’adversaire. En d’autres termes, Nous sommes confrontés à un mix dont le gameplay est aussi simple que divertissant.

[Top 2] DOOM Eternal

Un dicton très populaire est “les bonnes choses viennent de la prière” et DOOM Eternal il en est une preuve fervente. Cette suite du fameux “reboot” dont nous avons pu profiter en 2017, n’a pas besoin de sa propre introduction, puisque tout amateur d’action frénétique à fortes doses de violence le sait. Par chance, id Software a relevé le défi et l’équipe Panic Button a répondu aux attentes de chacun, marquant un nouveau port miraculeux qui a massacré 70 de nos points. Êtes-vous prêt à protéger l’humanité de l’invasion démoniaque qui la ravage?

[Top 1] Immortels Fenyx Rising

Est-ce Breath of the Wild? Est-ce Assasins Creed? Non… C’est une nouvelle franchise Ubisoft! Soit en raison de son attrait, soit en raison de sa controverse en un sens, Immortals Fenyx Rising a réussi à faire du bruit quand il déploie ses ailes, chasse en vol 160 points. Tous ces points sont-ils mérités? Notre éditeur Synbioso a attesté sa qualité dans la une analyse que nous lui dédions: il a raté un cheveu pour obtenir le A! Cette proposition est résumée dans un vaste monde ouvert dont la pierre angulaire est la mythologie grecque. Le protagoniste est Fenyx, quelqu’un qui avec sa petite formation a pour but de sauver le monde, après la chute des dieux grecs devant un titan puissant. Vous y arriverez? Cela dépend de vous!

Et c’est là que cette édition de «NextN’s Most Wanted» est arrivée! Nous espérons que l’article vous a plu et qu’avec un peu de chance, il vous aidera à résoudre les cadeaux typiques de dernière minute. En tant que responsable de la section, je veux prendre un moment du dernier paragraphe pour m’excuser de ne pas avoir pu vous fournir les textes d’octobre et novembre… J’essaierai de ne plus y arriver! Au fait et au nom de tout le personnel de NextN: Nous espérons que vous passerez une bonne Saint-Sylvestre et que vous commencerez 2021 du bon pied. La vérité est que 2020 a été une folie dont nous nous souviendrons probablement au fil du temps, mais les vaccins sont imminents, il reste donc moins à se débarrasser de cette fichue pandémie. La section dit au revoir à l’année prochaine, emmitouflez-vous bien!

