Parmi nous et Fall Guys: Ultimate Knockout étaient 2 des jeux les plus viraux et les plus populaires de toute l’année 2020. Même s’il semblait que cela ferait d’eux les rois de Twitch, la réalité est qu’ils n’étaient pas suffisants pour cela.

Le fait est que SullyGnome a gardé une trace des différents chiffres et métriques Twitch au cours des 365 derniers jours. Grâce à cela, il a partagé une liste de ceux qui étaient les jeux les plus regardés de toute l’année 2020.

Comme nous l’avons mentionné, parmi nous et Fall Guys: Ultimate Knockout était loin du sommet de la liste. En fait, le jeu sympathique de Mediatonic était hors du top 10 et seul parmi nous a obtenu une place dans les premières places.

Mais alors qui a dominé? Comme vous pouvez l’imaginer, à la barre se trouvait League of Legends, le MOBA de Riot Games, l’un des plus grands sports électroniques de la planète. En deuxième place, se trouvait Fortnite, la Battle Royale d’Epic Games qui continue de laisser sa marque.

Voici la liste des 10 jeux les plus populaires de 2020 sur Twitch

League of Legends Fortnite Grand Theft Auto V VALORANT Call of Duty: Warzone Counter-Strike: Global Offensive Minecraft Dota 2 World of Warcraft parmi nous

Et vous, quel est le jeu que vous avez le plus regardé sur Twitch en 2020? Dites le nous dans les commentaires.

