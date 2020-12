La statue la plus nintendera de ce Noël n’a pas tardé à attirer l’attention des fans.

Arrive enfin Noël. Et même si cette année n’invite pas aux rencontres et à la vie urbaine, cela ne veut pas dire que les communes de chaque ville commencez à décorer vos rues maintenant avec les décorations de Noël habituelles Ou pourrait-il y avoir une surprise? Eh bien, selon le journal de Tenerife El Día, la ville de Santa Cruz de La Palma Il est vêtu de ses plus beaux atours de Noël, dont un Super Mario violet surdimensionné qui n’est pas passé inaperçu.

Oui, comme cela en a l’air, la capitale de l’île de La Palma a décoré l’un de ses ronds-points avec une effigie du plombier le plus célèbre du monde, sortant d’un coffret cadeau et avec une étoile à la main, accompagnée du message “Joyeux Noël”. Comme si cela n’était pas assez frappant en soi, le personnage de Nintendo se présente avec une couleur violette très brillante, ce qui rend impossible de rater.

Statue de Super Mario à Santa Cruz de La Palma. Photo: le jour

La statue elle-même, pour nos lecteurs qui résident sur l’île, il est situé au rond-point près de la fin de la rue O’Daly. Quant aux raisons de ce travail, les médias mentionnés ci-dessus spéculent que l’image d’un Super Mario tenant une étoile est un symbole qui l’esprit de noël est invincible, même dans une situation aussi compliquée que celle de 2020. Mais la vérité est qu’il n’y a pas d’explication officielle sur l’existence de ce gigantesque Super Mario violet.

Nous ne savons pas combien de temps il faudra à Nintendo pour contacter au conseil municipal, à la lumière de leurs actions récentes pour protéger leurs sagas, mais c’est certainement l’une des décorations de Noël les plus marquantes de cette année. Nous vous rappelons que Nintendo Switch dépasse déjà 1,5 million de consoles vendues en Espagne tout au long de sa vie, pour un total d’environ 70 millions de consoles dans le monde, et avec plusieurs titres à succès dont nous collectons les données dans cette actualité avec les 10 jeux Switch les plus vendus à ce jour.

En savoir plus: Super Mario, Nintendo et Noël.

