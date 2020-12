Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 09:27

Automates NieR Il est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de la dernière génération et l’un des jeux PlatinumGames les plus appréciés des fans. Aujourd’hui, on sait aujourd’hui que plus de cinq millions de personnes sont d’accord avec cela, depuis le jeu est devenu le titre le plus réussi de l’histoire du studio japonais.

Selon le compte officiel NieR, Automata a vendu plus de cinq millions d’unités, y compris les ventes numériques et physiques dans le monde entier. De cette façon, le jeu de Yoko Taro se positionne comme le titre PlatinumGames le plus réussi à ce jour.

NieR: Automates – NieR 公式 PR ア カ ウ ン ト (@NieR_JPN) 24 décembre 2020

Rappelez-vous que ce titre est arrivé à l’origine sur PS4 et PC en 2017, et à partir de ce moment, il est devenu un succès culte. En 2018, nous avons vu une version pour Xbox One et en 2019, l’édition Game of the YoRHa a été mise en vente, une édition qui comprend le DLC et quelques extras. Finalement, cette année, le Xbox Game Pass a ajouté à sa bibliothèque cette expérience pleine de robots aux crises existentielles.

Avec NieR Replicant ver.1.22474487139… actuellement en développement, et avec des plans pour être disponible sur PS4, Xbox One et PC le 23 avril 2021Il semble que la popularité de la série ne puisse que croître à partir de maintenant.

Via: DualShockers

