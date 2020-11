Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Square Enix travaille toujours sur NieR Replicant ver.1.22474487139…, une nouvelle version du titre qui est en route vers PlayStation 4, Xbox One et PC.

Le jeu sera disponible jusqu’à l’année prochaine et sera accompagné d’une édition spéciale appelée White Snow Edition. Square Enix sait que les fans sont enthousiasmés par le package, il a donc décidé de montrer tout son contenu en détail.

Il est important de mentionner que NieR Replicant White Snow Edition sortira en premier au Japon, mais sa sortie dans le reste du monde a déjà été confirmée, vous n’aurez donc pas de problème à en obtenir une copie.

Achetez Nier: Automata – Game of the Yorha Edition sur Amazon et GMG:

NieR Replicant arrivera en 2021 avec une incroyable édition limitée

L’édition White Snow laissera les fans de la franchise plus que satisfaits, car en plus d’une copie de NieR Replicant ver.1.22474487139… elle inclura des objets de collection attrayants. Le pack PlayStation 4 offrira une copie physique du jeu et une boîte spéciale pour contenir le reste du contenu.

L’édition spéciale comprendra 7 livres avec tous les dialogues du jeu en anglais. Les volumes seront livrés dans un étui rigide avec des illustrations d’Akihiko Yoshida, un concepteur de personnages de premier plan qui a travaillé sur NieR: Automata et les principales séries JRPG.

Les joueurs recevront également un ensemble d’épinglettes de Grimoire Weiss, Grimoire Noir et Grimoire Rubrum. Si cela ne suffit pas, 2 disques seront inclus avec la bande originale et les arrangements exclusifs, ainsi qu’un steelbook avec des œuvres de Koda Kazuma.

De plus, les fans qui précommanderont le jeu recevront une sélection musicale, un thème dynamique pour PlayStation 4 et un ensemble d’avatars. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse la vidéo de l’édition de la collection:

Square Enix a confirmé que cette édition spéciale sera proposée au Japon pour 19 800 yens, ce qui correspond à 188 $ US au taux de change actuel. L’entreprise n’a pas encore confirmé le prix du forfait en Occident. Sa prévente pour le Japon est désormais disponible dans la boutique officielle du studio.

Dans le cas où vous l’avez manqué: NieR Re[in]Carnation montre ses matchs dans une nouvelle bande-annonce

NieR Replicant ver.1.22474487139… arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 23 avril. Recherchez plus de nouvelles liées à la franchise dans ce lien.

La source