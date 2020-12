Magasin de jeux épiques met à la disposition des utilisateurs un jour de plus un autre titre entièrement gratuit grâce à sa promotion de Noël, dans laquelle il offre 15 jeux en 15 jours consécutifs. La nuit dans les bois est la onzième, nous avons donc encore quelques cadeaux devant nous pour terminer l’année. Mais attention, car les cadeaux ne sont disponibles que pendant 24 heures. N’oubliez pas de l’ajouter à vos bibliothèques sur la plateforme numérique!

Que nous offre Night in the Woods? Encore une fois, nous sommes face à un titre relativement petit développé par une étude indépendante, en l’occurrence Infinite Fall, qui nous propose un jeu d’aventure axé sur l’exploration qui raconte l’histoire d’une fille qui abandonne l’école et retourne dans sa ville natale, Possum Springs, où ses amis restent.

Alors que Mae retourne dans une ville qui s’effrite parfois, elle cherchera à reprendre le cours de sa vie et à se réconcilier avec les amis qu’elle a laissés derrière elle. La maison semble différente maintenant et ses amis ont grandi et changé. Comme si cela ne suffisait pas, des choses étranges se produisent et quelque chose est caché dans la forêt.

Jeux distribués jusqu’à présent:

Night in the Woods – Du 27 au 28 décembre My Time at Portia – Du 26 au 27 décembre Darkest Dungeon – Du 25 au 26 décembre Inside – Du 24 au 25 décembre Tropico 5 – Du 23 au 24 décembre Métro: 2033 Redux – Du 22 Alien Isolation – 21-22 décembre Defense Grid: The Awakening – 20-21 décembre The Long Dark – 19-20 décembre Odworld: New n ‘Tasty – 18-19 décembre Cities Skylines – 17-18 décembre Décembre