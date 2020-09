Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, Mediatonic, le studio responsable de Fall Guys: Ultimate Knockout, a décidé de profiter de l’attention qu’il suscitait parmi les masses pour lancer une vente aux enchères de publicités in-game sous forme de skin. L’argent recueilli irait à une bonne cause et tout le monde serait heureux. Cette vente aux enchères s’est terminée il y a quelques heures à 1 million de dollars grâce à Ninja, MrBeast et d’autres ayant choisi de mettre en commun leurs attributions.

Sur Twitter, le compte officiel de Fall Guys a rapporté que Ninja, MrBEast, Aim Lab et G2 Esports avaient décidé d’arrêter de se battre pour être le principal soumissionnaire. Au lieu de cela, ils ont décidé de se réunir pour mettre en commun leurs contributions et avoir plus d’un million de dollars à donner à SpecialEffect.

Au cas où vous ne le sauriez pas, SpecialEffect est une organisation à but non lucratif qui cherche à aider les personnes handicapées en recherchant des moyens de profiter des jeux vidéo. Ainsi, c’est une organisation qui aide les individus à faire partie de la communauté et, dans le processus, s’efforce de la rendre plus inclusive.

À quoi ressemblera la peau du gagnant? Nous ne le savons pas

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une partie de l’idée de la vente aux enchères est que le gagnant aura une peau dans Fall Guys. Cependant, pour le moment, il ne sait pas à quoi ressemblera la tenue maintenant que la vente aux enchères a été remportée par un groupe de 4 marques.

Il est probable qu’un design combinant toutes les marques mentionnées ou même une faisant référence à SpecialEffect sera réalisé. De plus, compte tenu de l’énorme montant récolté, nous n’excluons pas que nous aurons un skin pour chaque individu qui a contribué à l’enchère finale.

Nous serons à l’affût et vous montrerons la peau une fois qu’elle sera disponible.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet de nouvelle génération en cliquant ici.