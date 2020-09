Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.09.2020 17h25

Tyler « Ninja » Blevins il était sans abri. Après quoi Microsoft a décidé de fermer Mixer, portail dans lequel Ninja il diffusait exclusivement, il cherchait un nouvel endroit pour continuer sa carrière et il l’a déjà trouvé.

Aujourd’hui l’union de Ninja avec Twitch pour que l’influenceur transmette exclusivement via la plateforme Amazon. Ce sera à partir d’aujourd’hui qu’il effectuera son premier stream dans le cadre de ce nouveau contrat pluriannuel.

C’est une déclaration Ninja a écrit ce qui suit:

«Je suis ravi de reprendre la diffusion à plein temps et de me connecter avec mes fidèles fans. J’ai vraiment pris mon temps pour décider quelle plateforme était la meilleure et Twitch m’a soutenu tout au long de ce processus en comprenant mes objectifs de carrière généraux. Dans ce prochain chapitre, je me concentrerai sur le fait d’élever et d’attirer plus de regards sur les créateurs sous-représentés. J’ai hâte de travailler avec Twitch pour montrer comment cette incroyable communauté de joueurs peut avoir un impact significatif. »