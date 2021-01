Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ninja Theory travaille actuellement sur la saga de Senua: Hellblade II, une suite tant attendue pour les joueurs. En outre, l’étude développe déjà un autre titre appelé Projet: MARA.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, le projet a été révélé par surprise en janvier 2020 avec un teaser mystérieux. À présent, nous savons que le titre cherche à représenter le monde réel pour raconter des histoires qui recréent les horreurs de l’esprit d’une manière précise.

Si ce jeu vous intrigue, vous serez ravi d’apprendre que Ninja Theory a révélé de nouveaux détails à ce sujet aujourd’hui. L’entreprise a expliqué quels sont ses objectifs avec ce projet et le processus pour atteindre son objectif de refléter la réalité d’une manière non conventionnelle.

Voici à quel point Project: MARA sera ambitieux, le dernier né de Ninja Theory

Tameem Antoniades, responsable du design chez Ninja Theory, a réaffirmé que Project: MARA est quelque chose de spécial pour le studio, car ils essaieront de faire quelque chose qu’ils n’avaient jamais fait dans le passé. Le créateur a déclaré que l’un de ses objectifs est de capturer la réalité de manière obsessionnelle.

Nous savons maintenant que Project: MARA se déroulera dans un seul endroit: un département qui existe en réalité et qui sera recréé en détail dans le jeu. Pour cela, l’équipe de développement a dû photographier diverses zones et matériaux présents dans le bâtiment pour les scanner plus tard.

L’emplacement du jeu aura une apparence réaliste à la fois dans sa conception et dans ses dimensions, donc ce sera comme si les joueurs étaient à l’intérieur du vrai département et pouvaient voir tous ses objets en détail.

Malheureusement, Ninja Theory n’a pas partagé d’informations sur l’histoire ou la sortie de Project: MARA. Ci-dessous, vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce du jeu:

“Dans le troisième épisode des Dreadnought Dev Diaries, nous examinons de plus près le processus artistique derrière Project: MARA, en découvrant les différentes techniques et outils utilisés par l’équipe pour capturer la réalité et créer notre jeu le plus ambitieux et le plus réaliste.” a expliqué l’étude.

Le jeu n’a pas de fenêtre de lancement pour l’instant, et il n’a pas non plus été confirmé sur quelles plates-formes il sera disponible. Cependant, il est presque un fait que nous le verrons sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il faudra attendre pour en savoir plus.

Projet: MARA est toujours en développement pour les systèmes non divulgués. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités le concernant.