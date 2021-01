Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ninjala a fait ses débuts à la mi-juin de l’année dernière et a réussi à capter l’intérêt des joueurs de Nintendo Switch. Le jeu a évolué au fil des saisons grâce au soutien constant de GungHo Online Entertainment. Cela a attiré de nouveaux joueurs et récemment le jeu a enregistré un nouveau million de téléchargements et pour le célébrer, le développeur récompense les joueurs et prépare déjà beaucoup de contenu pour célébrer le premier anniversaire du titre.

GungHo Online Entertainment a annoncé que quelques jours avant sa sortie, Ninjala avait déjà été téléchargé 7 millions de fois. Pour mettre cet exploit en perspective, nous vous rappelons que le titre a enregistré 6 millions de téléchargements il y a quelques mois, en octobre de l’année dernière, ce qui signifie qu’il n’a fallu que 3 mois de plus à Ninjala pour obtenir 1 million d’utilisateurs supplémentaires.

Comme à d’autres occasions, le développeur en charge du jeu célébrera cet exploit avec les fans, qui pourront recevoir gratuitement 100 Jala, la monnaie du jeu. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans le jeu avant le 24 mars à 20 h 59 (heure de Mexico). Nous vous rappelons que Ninjala a donné 600 Jala, donc si vous réclamez ce nouveau cadeau, vous aurez collecté 700 Jala gratuitement depuis la première du jeu.

Beaucoup de contenu arrive à Ninjala

Mais ce n’est pas tout, GungHo Online Entertainment a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle il montre plusieurs nouvelles qui viendront bientôt à Ninjala et dévoilera sa feuille de route pour les mois suivants. Le plus frappant est l’événement de collaboration qui débutera le 28 janvier et qui comprendra le contenu de la deuxième collaboration avec Kyary Pamyu Pamyu, en particulier une nouvelle chemise et une chanson du chanteur qui peuvent être utilisées comme thème de fond; de plus, vous aurez une seconde chance d’obtenir les articles et le sujet de la première collaboration.

Il y aura également une autre collaboration que les joueurs qui sont également fans de Suda51 adoreront, car ils pourront obtenir du contenu lié au jeu Let it Die, qui a été publié par GungHo Online Entertainment. Des éléments tels que le masque d’un protagoniste, une arme de skateboard au design cool, des tampons et une décoration Ippon sont inclus. Le Ninja Gum et la décoration seront exclusifs au Battle Pass, tandis que le tampon sera un bonus de connexion.

La collaboration avec la célébrité japonaise se déroule du 28 janvier au 17 février et la collaboration Let It Die débutera le 25 février et se terminera le 11 mars.

Mais pour alléger l’attente, sachez que vous pouvez profiter du nouveau type de batailles spéciales S-Blast Battle, dans lesquelles le S-Burst sera remplacé, mais au lieu de provoquer une parade lorsque le joueur est attaqué, l’attaquant sera fait reculez et au cas où une attaque est faite en même temps, une parade sera déclenchée. Il a été révélé que tous les joueurs qui participent à ce mode d’essai recevront des codes Ninja Gum et Assist après chaque bataille, ils auront également une chance de gagner les écouteurs Xenon. La prochaine période d’essai aura lieu du 29 au 31 janvier.

Ninjala se prépare à fêter son anniversaire

Comme nous vous l’avons dit, le développeur a révélé ses projets pour les saisons 5 et 6. Après la saison 4 – dans laquelle se déroulera également l’événement à durée limitée Loot Battle Matsuri – de nouvelles armes de gumball, 2 nouvelles collaborations seront ajoutées , un nouveau type de bataille spéciale et un mode tutoriel. Mais ce qui semble plus excitant, c’est que la saison 6 célébrera la première année de Ninjala avec de nouvelles boules de gomme, des cartes Shinobi, un nouveau décor et une nouvelle collaboration. Cette saison devrait se dérouler en juin et d’autres ajouts suivront, tels que des clans, des salles d’attente multijoueurs avec des avatars, et bien plus encore.

Faites-vous déjà partie de la base de joueurs Ninjala, y jouez-vous toujours? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que GungHo Online Entertainment a également publié plusieurs épisodes d’anime qui révèlent l’histoire des personnages et le plus récent se concentre sur Emma, ​​une danseuse qui utilise ses pouvoirs ninja pour lutter contre le crime.

Ninjala est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

