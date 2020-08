Ninjala est l’un des hits actuels de la Nintendo Switch. Non seulement cela nous offre une bonne dose d’action et toutes sortes de propositions inattendues pour les joueurs, mais cela garantit également que les utilisateurs peuvent obtenir l’un des titres gratuits les plus amusants du moment. Une série de caractéristiques qui l’ont conduit à devenez l’un des jeux les plus téléchargés Actuellement.

Mais le meilleur reste à venir et la société avait une collaboration intéressante en réserve pour les joueurs. A cette occasion, avec la mention que dans sa prochaine mise à jour, les utilisateurs auront la possibilité de profiter de nouveaux contenus inspirés par une franchise externe: Sonic the Hedgehog, l’une des licences les plus réussies de SEGA et qui vient avec l’intention de révolutionner le jeu.

Bien qu’ils aient confirmé cette collaboration, les détails sont restés en suspens car, pour le moment, l’étude a décidé d’omettre les détails sur la manière dont cette collaboration se concrétisera ou même la date exacte de cette nouveauté. Bien sûr, nous savons déjà que sa deuxième saison arrivera le 26 août, il est donc prévu que cette grande première ne prendra pas trop de temps ou, du moins, qu’il faudra beaucoup de temps pour que les informations souhaitées arrivent.

Ninjala est disponible sur Nintendo Switch. C’est l’une des grandes révolutions des jeux vidéo d’aujourd’hui où les utilisateurs obtiennent non seulement un jeu intéressant prêt à révolutionner la carte, mais cela nous donne également toutes sortes d’occasions de vivre l’une des expériences les plus excitantes. spectaculaire dans le monde du free to play.