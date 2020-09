Si nous parlons de la Les plus grands succès de la Nintendo SwitchNous ne pouvons pas seulement penser aux jeux qui appartiennent à des licences uniques de la société. Il faut aussi jeter un œil à certains des titres qui, de façon inattendue, ont eu beaucoup de succès et parmi lesquels, sans aucun doute, on retrouve Ninjala, le console hybride exclusive et gratuite.

Depuis sa sortie, son nombre de joueurs a beaucoup augmenté, donc le studio apprécie non seulement le support, mais annonce même un nouveau contenu avec lequel donner toujours la meilleure expérience aux joueurs. A cette occasion, après une confirmation lors du dernier direct de l’entreprise, on sait que du 23 septembre Sonic arrivera pour révolutionner le jeu des ninjas et de la gomme.

Bien sûr, Sonic ne viendra pas seul, mais à cette date sera accompagné de Tails and Knuckles dans le cadre de la saison 2. Et si cela ne suffit pas, alors vous aimerez savoir que jusqu’au 21 octobre vous aurez également l’opportunité d’obtenir des éléments décoratifs de Sonic et Dr. Eggman. Tout cela, comme nous l’avons dit, lors d’un événement présent pour une durée limitée.

Enfin, la société a montré sa feuille de route pour Ninjala indiquant qu’il y aura bientôt de nouveaux modes de jeu. Batlle en vedette arrivera en octobre, où les joueurs seront invités à agir avec des buts et objectifs spécifiques. Mais ce ne sera pas la seule nouveauté qui viendra à Ninjala, même si nous vous rappelons que le titre est maintenant disponible sur Nintendo Switch.