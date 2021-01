Depuis qu’elle a été annoncée pour la première fois à l’E3 2018 (j’espère que le salon de Los Angeles reviendra un jour), Ninjala gagne du terrain. Malgré un retard de près d’un an, le lancement de la nouvelle adresse IP de GungHo a été accueilli à bras ouverts par tous les joueurs, car à la fin, il s’est avéré être un jeu gratuit, ou comme il est plus connu dans ce monde. , “Libre de jouer”. Comme presque tous les jeux “free to play” aujourd’hui, ils ont des passes de saison et des mises à jour différentes, qui font que le joueur ne s’ennuie pas et continue avec la même envie de jouer le premier jour.

Ninjala fête à nouveau

Ninjala est sorti le 25 juin, et avec un peu plus de six mois de vie, il est aujourd’hui en fête et le jeu de GungHo a déjà dépassé le 6 millions de téléchargements, étant une étape importante pour l’entreprise japonaise, puisqu’en octobre, elle a atteint 5 millions de téléchargements. Le compte officiel de Ninjala tenait à remercier tous les joueurs avec une illustration pour célébrer ce fait.

De plus, en récompense, vous pouvez obtenir jusqu’au 25 mars, 100 Jalas (monnaie du jeu). Pour ce faire, vous n’aurez qu’à accéder au jeu. Simple, non? Eh bien, qu’attendez-vous pour courir pour votre récompense!

